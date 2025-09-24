Zinemaldia
"The Voice of Hind Rajab" filmeko aktoreak, hunkituta eta eskertuta Donostiako gizartearen erantzunarekin

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees y Saja Kilani, respectivamente, posan este miércoles en la alfombra roja del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde han presentado su película "La voz de Hind" en la sección Perlas del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
Azken eguneratzea

Motaz Malheesek eta Saja Kilanik, Gazako neskatoari buruzko pelikulako protagonistek, Palestinako genozidioaren kontrako manifestazioan parte hartuko dute, proiekzioaren ostean.

Palestina Zinema Zinemaldia Donostia Gazako Zerrenda

