"The Voice of Hind Rajab" filmeko aktoreak, hunkituta eta eskertuta Donostiako gizartearen erantzunarekin
Motaz Malheesek eta Saja Kilanik, Gazako neskatoari buruzko pelikulako protagonistek, Palestinako genozidioaren kontrako manifestazioan parte hartuko dute, proiekzioaren ostean.
Rebordinosek euskal zinemaren eta jaialdiaren balantzea egin du: "Inoiz ez dugu hain zinematografia ona izan"
Jose Luis Rebordinos Donostia Zinemaldiko zuzendaria pozik dago euskal zinemaren osasun onagatik, ez baita egun bateko kontua, eta azpimarratu du bermatuta dagoela datozen urteetan euskal ikus-entzunezkoak munduko zineman presentzia izango duela.
Nondik dator “Maspalomas” filma?
Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendariek Donostiako Zinemaldiko publikoa aho bete hortz utzi duen filmaz hitz egin digute. Irailaren 26an iritsiko da zinema aretoetara Moriarti hirukotearen azken filma.
Ramon Bareak Gure Zinema saria jaso du
Gure Zinema sariak Ramón Barea aktore, zinema zuzendari, antzerkigile eta antzerki zuzendariaren ibilbidea goraipatu du hirugarren edizioan. Bilbotarrak hunkituta jaso du saria Kursaalen, Zinemaldian.
Ikus-entzunezko sektoreko emakumeek ahotsa altxatu dute "isiltasun-harresia" salatzeko
Ikus-entzunezko sektoreko hogei emakumek baino gehiagok eman diete ahotsa sektoreko emakumeek jasandako sexu-eraso kasuei. Horien artean, aurtengo Donostia Saria, Esther García. Ikus-entzunezko industriaren arlo guztietan gertatzen direla adierazi dute.
"The voice of Hind Rajab" filmak arnasa eutsika utzi du Zinemaldia
Kaouther Ben Haniak zuzendu duen filmak zinez hunkitu du publikoa. Gazako balen eta bonben artean auto baten barruan harrapatuta zegoen sei urteko neskato batek Ilargi Gorriari egin zion benetako deia da filmaren ardatza.
"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak
ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
Altuna eta Esnalen lanari aitortza, euskal zinema osoa omendu duen gala handian
“Aupa Etxebeste” pelikulako zuzendariek Zinemira saria jaso dute aldarrikapena eta hunkitzeko momentuak izan dituen Euskal Zinemaren Gala Handian. EITB Egile Berriak saria Sara Fantovas zinegilearentzat izan da.
Duela 20 urte "Aupa Etxebeste!" zuzendu zuten Asier Altunak eta Telmo Esnalek jaso dute 2025eko Zinemira saria
Euskarari bidea zabaldu zioten zuzendariek merezitako omenaldia jaso dute Euskal Zinemaren Galan, Donostiako Zinemaldiaren barruan. Pelikula horretako Iban Garate eta Ramon Agirre aktoreek eman diete saria.
Sara Fantova "Jone, batzuetan" pelikulako zuzendariak eskuratu du EITB Egile Berriak saria
Aurretik bide luzea duten egileak saritzen ditu EITBk urteko Euskal Zinemaren Galan, eta aurten bere lehen lana zine aretoetara ekarri duen zinegile bilbotarrarentzat izan da. "Konfiantza eta laguntza" emandako guztiei eskertu die.