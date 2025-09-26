Zinemaldia
Zer iruditu zaio publikoari ‘Zeru ahoak’ telesail berria?

Zinemaldiko Sail Ofizialean proiektatutako Koldo Almandoz zinemagilearen telesailaren maila handia azpimarratu dute estreinalditik atera diren ikus-entzuleek.

