Sinadura
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eta Erregeak Trintxerpen sartu ziren

Euskal Herrirako bidean zeudela, geraldia egin berri dute Errege Magoek itsaso aurrean, Pasai San Pedrotik horren hurbil dagoen Trintxerpen. Vitrine Films izeneko zinema banaketa etxearen egoitza dago han.
author image

Begoña del Teso

Azken eguneratzea

Ekialdetik etorri diren Azti/Jakintsu hiru horiek opari ederra utzi dute Donostiako Kresala Zineklubeko kideen zapatetan, hil honen 13an estreinatuko duten Panamako Ana Endara Misloven Querido Trópico filma, alegia, zeinak duela bi urteko Zinemaldian hartu baitzuen parte, Horizontes Latinos sailean, zeinak bi aktore emakume markaz fuerako dituen, Paulina García eta Jenny Navas. Kontatzen da bertan irudiz, soinu eta hitzez bi bakardaderen topaketa, enkontrua. Alde batetik, dementziaren ondorioz, nortasuna galtzen ari den goi klase sozialeko emakume batena; bestetik, haren zaintzailearena, bakarrik eta laguntzarik gabe egonik, sekretu izugarri batek mundutik bereizten duen etorkin batena, hain zuzen.

Sotila, leuna da filma. Hitz eta keinu gutxirekin, kontu bete, sakon, mamitsu hamaika gureganatzen du. Delikatua, hauskorra kasik izan arren, barruko indar harrigarria du bai gidoian, bai planoetan, bai Paulina eta Jennyren antzezpenetan.

Errege/Azti/Jakintsu hiru horiek pelikula preziatu hau non aurkitu duten badakigu guk. Ez pentsa Panamatik pasatu behar izan dutenik. Ez, Euskal Herrirako bidean zeudela, geraldia egin berri dute itsaso aurrean, Pasai San Pedrotik horen hurbil dagoen Trintxerpen. Jo dute han Jose Arana kaleko 15 zenbakiko ate bat, eta Silvia Cruzek edo Julieta Juncadellak egin diete harrera, harrera beroa.

Biak dira Vitrine Films izeneko zinema banaketa etxearen fundatzaileak, sortzaileak. Ekoizle afanetan, baita balentrietan ere, dira murgilduak. Ez dute katalogo hala moduzkoa. Kategorixekoa baizik. Merkataritza gunetan sekula ikusiko ez diren pelikulez gainezka dagoena. Saltoki gunetan ez, bai, ordea, zine jaialdietan, zineklubetan, kulturguneetan dastatuko ditugunez lepo dute bilduma eurena.

Zabaldu dute munduan ez bakarrik Erregeek aukeraturiko Querido Trópico. Baita joan den Zinemaldian bilatu genuen Albertina Carriren azken-aurreko atrebentzia, ¡Caigan las rosas blancas! ere. Edo Kleber Mendonça Filhoren Bacurau, zeinak 2019an Cannes osoa utzi zuen ahoa bete hortz. Etorkizun hurbilean gertatzen den komedia epiko eta misteriotsua dugu…

Ekoizle lanetan, Amat Vallmajor Del Pozok Berlindik Lisboaraino paseatu zuen Misión a Marte sostengatu zuten sutsu, esaterako. Igualik ez duen  16 mm-ko pelikula honetan, garrantzi ikaragarria dute hasierako Hertzainak taldeak grabaturiko maketa zaharrek…

Ez da harritzekoa, jakintsuak izanik, Meltxor, Gaspar eta Baltasar Trintxerpen geratu izana. Hor baita aurrejuzgurik gabeko zinemajale bati erregalatzeko moduko altxor handia.

Silvia eta Julieta Filmin plataforman ikusgai dagoen proposamen oldarkor baten bermatzaileak ere badira; Taiwaneko Tsai Ming –Liangen Ibiltariaren Sailaz ari natzaizue.

Bertan, hamar ataletan, monje bat ikusiko dugu astiro, astiro-astiro, astiro oso kameraren aurrean pausoak ematen. Bat bestearen atzetik. Astiro. Astiro oso... Zuetako inork imajinatuko ez lukeen geldotasun bizi batez, zeinak denbora bera geldiarazten duen, ikusleari pentsatzeko oparia eginez. 

Vitrine Filmseko balent horiek Venezian urrea lortua den Tsai Ming-Liang Donostiara gonbidatu zuten irailean. Maisuak hemen aurkitu zituen bere monjearen hurrengo ibilialdiaren kokapen berriak.

Ez gaitu ustekabez harrapatu, ezta pentsatu ere, Erregeak Trintxerpen pausatu izanak. Haiek bezala gu denok buruz jakin beharko genuke Vitrine Filmseko katalogoa.

A, ez penatu hilaren 13an ezin baduzue Kresalak egoitza duen Donostiako Trueba aretoan izan. Querido Tropico Filminen ere badago, Mision a Marteren ondoan.

Mokofinak dira gero, zeluloidezko delicatessenetan, Errege Ekialdekoak.

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X