Hollywood, Oscar sarien 98. ekitaldirako prest
"Sinners" filmak markak hautsi ditu 16 izendapen jasota, eta "Sirat" Nazioarteko Film Onenaren saria jasotzeko izendatu dute. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro izango dira galan protagonista nagusiak.
Oscar sarien 98. edizioa ospatuko da igandean Los Angelesko Kodak Theatre antzokian, Hollywooden. Foku guztiak alfonbra gorrira eta eszenatokira begira daude jada. Bertan, Conan O'Brien aurkezleak iragarriko ditu aurtengo kategorietako sarituak.
Film Onenaren kategorian, Los pecadores da faboritoa, Ryan Cooglerrek zuzendu zuen eta Michael B. Jordan protagonista duen lana. Filmak marka hautsi du, 16 izendapen jaso baititu, All About Eve, Titanic eta La La Land film ezagunek baino gehiago. One Battle After Another lanak 13 hautagaitza lortu ditu. Affeksjonsverdi, Marty Supreme eta Frankenstein filmek 9 dituzte, eta Hamnet lanak, berriz, 8. Bestalde, Oliver Laxeren Sirat filma Nazioarteko Film Onenaren eta Soinu Onenaren sailetan lehiatuko da.
Gizonezko aktore onenaren sailean, Timothee Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) eta Wagner Moura (O agente secreto) izendatu dituzte, eta denboraldi zinematografikoko emanaldi aipagarrienetako batzuk dira.
Emakumezko aktore onenaren sailean, Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) eta Renate Reinsve (Affeksjonsverdi) dira hautagaiak.
Antzeztaldeko gizonezko aktore onenaren sailean, Benicio del Toro (One Battle After Another), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (One Battle After Another) eta Stellan Skarsgård (Affeksjonsverdi) lehiatuko dira. Antzeztaldeko emakumezko aktore onenarena jasotzeko, berriz, hauek izendatu dituzte: Elle Fanning (Affeksjonsverdi), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle After Another) eta Inga Ibsdotter Lilleaas (Affeksjonsverdi).
Zuzendari onenaren sailean, Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Chloe Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Sinners), Josh Safdie (Marty Supreme) eta Joachim Trier (Affeksjonsverdi) daude.
Dokumental onenaren sarirako hautagaien artean, The Alabama Solution, The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Come See Me in the Good Light eta Mr. Nobody Against Putin izango dira lehian.
Aldarrikapen politikoek ez dute Oscarren bataila irabazi
Munduko egoera geopolitiko eta humano aldrebesak ez du Conan O’Brienek aurkeztu duen galako erdigunea hartu, Javier Bardem espainiar aktoreak gerraren kontra eta Palestinaren askatasunaren alde eginiko aldarri argiaz haratago.
Oscar sarien 98. edizioko palmaresa
One Battle After Another filmak sei Oscar lortu ditu, gaueko sari nagusia barne, film onenarena; Sinnersek, 16 ataletan izendatuta egonik, lau estatuatxo erdietsi ditu.
“One Battle After Another” Paul Thomas Andersonen filma nagusi, Oscar sarietan
Estatubatuar zuzendariaren filma izan da Hollywoodeko sarien 98. edizioaren gaueko izarra, sei sari bereganatuta; besteak beste, film, zuzendari eta gidoi egokitu onenen ataletan irabazi du.
