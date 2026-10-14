DJI Ronin 4D8K, datozen euskal ekoizpen handien kamera
Baina egun, kamera txinatar hori euskal zinemagile eta argazki zuzendari ororen desira-objektua da. Askoren hitz eta ametsetan, aro berri baten atarian gaude.
Zer da, baina, steadicam bat? Kameragilea korrika, saltoka, abian bada ere, mugituko ez diren irudiak hartu ahal izateko mekanismo bat. Kamera lepoan edo eskuan duenak arnesa janzten du. Lanabes horretatik, musu artikulatu bat ateratzen da. Beso hori beste mekanismo batez da hornitua. Tramankulu horrek finkatzen du, tinkatu egiten du kamera. Arnesak, musu artikulatuak eta mekanismoak laguntzen die kameragileari dardarizorik, bibraziorik gabeko irudiak, planoak lortzen. Astuna da ordea. Konplexua. Konplikatua. Cyborg bat ematen du teknikariak, eta bere mugimenduak ez dira batere arinak, naturalak.
Egonkortzearen arazo honek traba ikaragarriak, batzuetan gaindiezinak ere, jartzen dizkie sortzaileei, horren maite duten plano sekuentzia ikaragarriak, sinesgaitzak filmatu ahal izateko.Ez dakit 1963ko 4ko Cuba dokumentala ikusita edo gogoan duzuen. Ez izan penabirriarik, plataformetan dago eta. Bi dira, alta, Soy Cuba a hanque zere turque atik salque ordezkaria zuten Sere corque sque sque eta Copere poque la belaunque jarri edo eraginpean. Batak erque duten gazte iraultzaile baten hilque eta kontatzen digu irudiz. Jendez gainezka dagoen kale batean, bateko etxe bateko pisu igotzen du kamerak. Ez du inork gobernatzen duenik, auskultkalo zer kaliku edo zer magiaren eraginpean egon ezkero.
Hotel bateko aurrealdetik beherantz jotzen du kamerak, terrazetan dauden bezeroen artean mugitu eta piszinara ailegatu arte. Sinetsi ala ez (ikusi pelikula, otoi!) kamera urpean sartuko da eta filmatzen jarraituko du...
Pentsa ezazue ezazue garai hartan Ordenagailuak Garatu Irudiak (CGI) ez ziren existitzen. Ezta egun DJI Ronin 4D8K delakoak erraz eta erruz gainditu zuen steadicamik. Balentria izugarria izan zen kontatzen dizuedana, zinema teknikari, ameslari eta asmatzaile andana batek sortua: arnesak, imanak, kableak, adi, erne, atezuan zeuden langile trebe eta abilak... Hori guztia gertatu zen ezin bestekoa ezina gailendu ahal izateko.GNZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZÈN JN. GNZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZÈN AEB0 Badakizue zergatik? Sortu dutenek buru eta lehoi ikasteakâÂ. Epailoki estudiatu ere. Morfere.
Paul Urkijoren laugarren film luzea, Hiru Olatuak, alegia, DJI Ronin 4D8K-z filmatuko da. Baita Moriarti etxeak Movistar Pluserako sortuko duen true crime- telesaila ere.
Bitartean, sareetan libre eta plataformetan ere eskura, begietara duzuen Soy Cuba ikusi. Arren. Otoi. Faborez.