Sarek eta Bilboko Konpartsek 'Bizkaiko Etxera Eguna' deitu dute abuztuaren 22rako Bilbon

18:00 - 20:00
Konpartsetako kideak Arriaga plazan egindako agerraldian.
Agentziak | EITB

Aste Nagusiarekin batera, euskal preso, iheslari eta deportatuen itzulera eskatzeko manifestazioak, bazkari herrikoiak eta kontzertuak izango dira. Antolatzaileek gogorarazi dute gizarteak  "gatazkaren zauri mardulenak gainditu" dituela eta "badela garaia 'Etxera' aldarria erreibindikazio izatetik lorpen izatera pasatzeko".

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2025 Politika

