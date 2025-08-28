"Eskuin muturrari eta olatu autoritarioari aurre egiteko" elkarlanean aritzeko konpromisoa hartu dute EH Bilduk eta Mas Madrilek
Bi alderdi politikoek bilera bat egin dute Bilbon, Arnaldo Otegi buru duen alderdiak Estatuko egoera politikoa ebaluatzeko egiten ari den bilera-sortaren barruan. Komunikatu bateratu batean, bi alderdiek "positibotzat eta konstruktibotzat" jo dute hitzordua, eta "Espainiako Estatuak bizi duen egoerari eta testuinguru globalari buruzko ikuspegia partekatzeko balio izan duela" zehaztu dute.
Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.
Lehendakariaren ustez, Estatukoa baino LGS "handiagoa" lortzeko moduan gaude, gizarte-eragileekin hitzartuta
Lehendakariaren ustez, adostasunerako "jarrera horretan" jarraitu behar da lanean, "oztopoak kenduz", "eragile sozialen aldetik" erresistentziak daudelako eta "gai horiek beti denbora" daramatela eta "landu egin behar direla" uste dutelako.
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.
Pradales, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoei buruz: "Indar politiko guztiok gaitzetsi behar ditugu, salbuespenik gabe"
Imanol Pradales lehendakariak eskatu du Ertzaintzak udan jasan dituen erasoak alderdi guztiek "aho batez, argi eta garbi" gaitzestea, "salbuespenik gabe". Gainera, ohartarazi duenez, "bizikidetzaren, tolerantziaren eta biktima guztien oroimenaren aurkako jarrerek ez dute lekurik gure herrian".
Lehendakariak bilera-sorta egingo du politika, ekonomia, aurrekontuak eta autogobernuaren garapena aztertzeko
Nazioarteko albisteek sortzen duten ezegonkortasuna kudeatzearekin batera, etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri bezala eta ongizatean hazteko helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Espainia BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera
Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen du, lehenengoz. NATOk adierazi du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.
Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.
Jaurlaritzak gaur ekin dio urte politiko berriari, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bildu dira Donostiako Miramar Jauregian, oporren ondorengo lehen Gobernu Bilera egiteko. Besteak beste, AEBren arantzelek, transferentziek eta etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa hurrengo hilabeteetan.
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.