Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak I+G garatzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute

El presidente canario Victor Clavijo ha recibido a Imanol Pradales en el sede de Presidencia del Gobierno, donde han disfrutado de una actuación de música fusión canario-vasca. Seguido, han firmado un convenio bilateral sobre desarrollo de la I+D+i en ambas comunidades.
18:00 - 20:00
EITB

Kanarietako Gobernu egoitzan jaso du Victor Clavijo Kanarietako presidenteak Imanol Pradales lehendakaria. Bertan, kanario-euskal fusio musika-emanaldi bat izan dute ikusgai eta, jarraian, bi erkidegoetan I+G+b garatzeko aldebiko ituna sinatu dute. 

Kanariak Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa

