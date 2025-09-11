Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean egindako lore-eskaintzekin abiatu dute Diada Katalunian
Kataluniako erresistentziaren ikur den monumentuaren aurrean desfilatu dute erakunde, alderdi eta entitateetako ordezkariek. Independentismoak bere indar erakustaldia egin nahi du gaur, Salvador Illa presidentearen bigarren Diadan, azken urteetan ANCren mobilizazioetan jende kopurua gutxituz joan denean.
Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Katalunia eta Euskadi "subiranotasunaren defentsan" batuta egotea defendatu dute EAJk eta EH Bilduk
Aitor Esteban (EAJ) eta Idurre Bideguren (EH Bildu) Kataluniako Diadaren ospakizunetan izan dira. Buruzagi jeltzaleak ohartarazi duenez, "oso adi eta elkarrekin ibili beharko gara nazio bila, batez ere Europari begira".
Espainiako Gobernua Vueltak Israelgo taldeen parte-hartzea debekatzearen alde dago
"Mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazan bizi den sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak.
Kataluniako Diadak katalanaren defentsa indartuko du EAJren eta EH Bilduren presentziarekin
Kataluniako independentismoaren ahultasun politiko handiko une batean heldu da du irailaren 11 hau, katalana blindatzen zuen dekretuaren baliogabetze judizialak bultzatuta. EAJren aldetik Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira, eta EH Bilduren izenean Idurre Bideguren eta Igor Zulaika.
Sortuk memoria eta erakundeen aitorpena eskatu ditu Txiki eta Otaegirentzat
Irailaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik, eta alderdiak Iruñean egingo den oroimen-ekitaldian parte hartzeko deia egin du. Ekitaldi horiek "mina" eragiten dutela diotenei buruz, Sorturen iritziz, oraindik "lehen eta bigarren mailako biktimak" daude.
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu ikasgeletan katalana babesten duen dekretuaren hainbat artikulu
Epaiak hamar bat artikulu baliogabe utzi ditu, besteak beste, katalana komunikazio- eta ikaskuntza-hizkuntza gisa eta irakaskuntza- eta administrazio-jardueretako ohiko hizkuntza gisa ezartzen zutenak. Generalitateak helegitea jar dezake.
Euskadiren gaitasun energetikoarekiko konpromisoa betetzeko eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Onda Vascari eskainitako elkarrizketan lehendakariak gogoratu duenez, konpromiso hori "udan" gauzatuko zen. "Atzerako kontuan gaude, eta espero dut Espainiako Gobernuak aldebiko bileran emandako hitza betetzea eta planifikazio berrian gai hori konponduta izatea", gaineratu du.
Feijook Sanchezi: "Epaileei, hedabideei eta hautetsontziei diezun beldugarratik bakarrik aritzen zara"
Diputatuen Kongresuan egindako lehen osoko bilkuran ika-mika izan dute PPko buruak eta Espainiako Gobernuko presidenteak. Feijook "inputatu anitzekoa" izendatu du Sanchezen emaztea. Sanchezek, ordea, defendatu du "Gobernu garbia eta funtzionala" duela.
Yolanda Diazek bere gain hartu du lanaldi-murrizketaren porrota, eta mobilizaziorako deia egin du
PPk, Voxek eta Juntsek 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, betoa ezarriko diote Gobernuaren arauari, eta parlamentuko tramitetik kenduko dute.