Diada 2025
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean egindako lore-eskaintzekin abiatu dute Diada Katalunian

El independentismo pondrá a prueba este jueves su estado de ánimo, en la segunda Diada del 11 de septiembre con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako erresistentziaren ikur den monumentuaren aurrean desfilatu dute erakunde, alderdi eta entitateetako ordezkariek. Independentismoak bere indar erakustaldia egin nahi du gaur, Salvador Illa presidentearen bigarren Diadan, azken urteetan ANCren mobilizazioetan jende kopurua gutxituz joan denean. 

Diada Katalunia Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu