Espainiako Estatuak eta EBk migrazioaren aferan ez dute maila eman, Pradalesen eta Clavijoren ustez

Lehendakariak azaldu duenez, "iparraldeko mugaren" estatusa onartzeko borrokan dabil Euskadi, uda honetan, adibidez, baliabide propioak baliatuta, kalean lo egin behar izan duten maliar erbesteratuen beharrei erantzun behar izan dielako.

Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea. Argazkia: EFE
Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen ustez, Espainiar Estatuak eta EBk migrazioaren aferan ez dute maila eman. Horregatik, "geratzeko etorri den fenomeno hori" kudeatzeko "egiturazko plan bat" eskatu dute biek ala biek.

Pradalesek adierazi duenez, behin eta berriro eutsiko diote aldarrikapen horri, eta mediotera ez ezik administrazioen arteko negoziazio mahaietara ere eramango duten gaietako bat izango da.

Lehendakariaren hitzetan, "iparraldeko mugaren" estatusa onartzeko borrokan dabil Euskadi, uda honetan, adibidez, baliabide propioak baliatuta, kalean lo egin behar izan duten maliar erbesteratuen beharrei erantzun behar izan dielako.

Orain, "presio politikoari eta gestioei esker antolatzen hasi dira", baina Espainiako Gobernuak "konpromiso falta" agertu du hasiera-hasieratik.

Hori dela eta, erkidegoek "baliabide berriak" behar dituztela esan du, eta migrazioaren arloan dituzten eskumenak indartzeko beharra dutela. "Horretarako, erakundeek lasaitasunez eta zintzo eta modu eredugarrian egin behar dute lan", erantsi du.

