PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Andueza, estatus politiko berriaz: "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute testuan, PSE-EEk ez du babestuko"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan duenez, estatus berriaren negoziazioan "muinean ados" daude, baina "arazoa betikoa" da. "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute bide-orrian, PSE-EEk ez du  testua babestuko", zehaztu du. 

PSE EE Eusko Legebiltzarra Eneko Andueza Politika

Albiste gehiago politika

Inauguración VPO Erripagaña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak

  Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez,  baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".

MADRID, 15/09/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i) y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, este lunes en el Congreso. EFE/JJ GUILLEN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.  Diazen iritziz, "Israelek ezin du ez Eurovisionen ez beste edozein lekutan normaltasunez parte hartu Palestinan genozidio bat betikotzen ari den bitartean".

Gehiago kargatu