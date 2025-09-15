PSE-EE
Andueza, sobre el nuevo estatus político: "Si introducen algo fuera de la ley en el texto, el PSE-EE no lo apoyará"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andueza, estatus politiko berriaz: "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute testuan, PSE-EEk ez du babestuko"
EITB

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que "en el fondo" de la cuestión "están de acuerdo". pero "el problema es el de siempre". "Si introducen algo fuera de la ley en la hoja de ruta, el PSE-EE no apoyará el texto ", ha precisado.

