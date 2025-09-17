Streaminga
Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko osoko eztabaida, zuzenean

18:00 - 20:00
Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean, 09:30etik aurrera, Eusko Legebiltzarrak urte politikoari hasiera emateko osoko bilkura.

Eusko Legebiltzarra Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

