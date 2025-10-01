Alberto Martinez Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Osasun ministroari Lurralde arteko Kontseilua utziko duela
Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik Espiniak egin behar dion ekarpenari uko egin diolako hartu dela.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Monica Garcia Osasun ministroari (Sumar) ez duela parte hartuko Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren bileretan.
Bilbon onkologiako adituen bilera batean parte hartu ondoren prentsari egindako adierazpenetan, Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari uko egin izanagatik eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik egin behar dion ekarpenagatik hartu dela.
BAMEn euskara baloratzeko eskaerari dagokionez, medikuen "errotzea" bilatzen duela esan du Martinezek, EAEko ospitaleetan dauden mediku egoiliarren erdiak beste erkidego batekoak direlako eta horien % 70 joan egiten delako ikasketak amaitzean.
Aipatu du helburua dela euskal ikasleek Medikuntza euskaraz egitea eta ondoren ere lehentasuna izan dezatela BAME Euskadin egiteko.
Bere ustez, BAMEn euskararen balorazioa legean eta hori arautzen duen dekretuan jasotako aukera bat da.
Martinezek ziurtatu du Ministerioak ez diela erantzun SIFCOri buruz egindako aldaketa eskaerei, eta uko egin diola BAMEn euskara baloratzeari.
Sailburuak adierazi duenez, "beti" du "itxaropena" ministroak bere gutunei "erantzun positiboa" emateko. Horrez gain, hemendik aurrera Europako funtsei buruz hitz egiten duten Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren bileretan soilik parte hartuko duela ziurtatu du.
Martinezen esanetan, Langileentzako Esparru Estatutua berritzeko prozesuagatik deitutako Ministerioaren aurkako mobilizazioak "ez dira harritzekoak", bere ustez Ministerioak ez duelako "elkarrizketa irekietarako" jarreratik, ez behintzat berak zuzentzen duen sailarekin, eta Esparru Estatutuak osasun publikoko alde guztien arteko "adostasuna eta akordioa" eskatzen duelako.
Politikari buruzko albiste gehiago
Cuerpo: "Espainiako Gobernuak aurrekontuak onartu nahi ditu, eta horretarako bizkorrago ari gara lanegiten"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak, adierazi duenez, Espainiako Gobernua "buru-belarri ari da lanean 2026ko aurrekontuak prestatzeko, lehenbailehen aurkeztu ahal izateko".
Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
VOXek ez luke ordezkaririk lortuko, ez EAEn ezta Nafarroan ere, baina boto-kopurua ia bikoiztu egingo luke
EITB Focusen arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, Voxen aldeko boto-asmoak gora egingo luke Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Gipuzkoan, alderdiak botoen % 5 inguru jasoko lituzke, eta Araban eta Nafarroan, berriz, % 7 baino gehiago.
Nafarroak eserlekuen banaketari eutsiko lioke, baina PSNk ia lau puntu egingo luke behera
EiTB Focus inkestaren arabera, Espainiako bozak orain deituko balira, Nafarroako eserleku banaketa ia ez litzateke aldatuko.
Pedro Sanchezek legegintzaldia agortuko al du? Hamar biztanletik seik baietz uste dute
EITB Focus inkestan parte hartu dutenen % 65,1ek uste dute Espainiako Gobernuko presidenteak legegintzaldia amaitzeko geratzen zaizkion bi urteak egin egingo dituela, baina % 35,8ren iritziz, Pedro Sanchezek hauteskundeak deitu beharko lituzke.
EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Euskadin, EAJrekin berdinduta
Bi alderdiek, EH Bilduk eta EAJk, emaitzak hobetuko lituzkete hauteskunde orokorrak egingo balira, EITB Focusen atal berrian ikus daitekeenez. Alderdi biek diputatu bat gehiago izango lukete Kongresuan.
EH Bilduk diputatu bat gehiago lortu eta indar nagusia izango litzateke Gipuzkoan
EiTB Focusen azken atalaren arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, EAJk ere emaitza hobetuko luke eta bigarren indarra izango litzateke Gipuzkoan, dituen bi eserlekuei eutsita.
EAJk diputatu bat gehiago lortu eta hauteskunde orokorrak irabaziko lituzke Bizkaian, eta EH Bilduk emaitza hobetuko luke
Jeltzaleek botoen % 26,9 lortuko lituzkete Bizkaian, eta EH Bilduk, berriz, % 24. 2023ko emaitzak hiru puntu hobetuko lituzke Bizkaian koalizioak. PSE-EEk eta PPk ordezkaritzari eutsiko liokete, eta Sumarrek zeukan eserleku bakarra galduko luke.