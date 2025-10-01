Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alberto Martinez Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Osasun ministroari Lurralde arteko Kontseilua utziko duela

Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik Espiniak egin behar dion ekarpenari uko egin diolako hartu dela.

(Foto de ARCHIVO) La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). En el pleno del CISNS participan los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y es el principal órgano de coordinación sanitaria entre el Estado y las autonomías. En estas sesiones se abordan acuerdos, proyectos normativos y estrategias clave para el sistema sanitario nacional. Alberto Ortega / Europa Press 18/6/2025
Monica García, Europa Press-eko artxiboko argazki batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Monica Garcia Osasun ministroari (Sumar) ez duela parte hartuko Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren bileretan.

Bilbon onkologiako adituen bilera batean parte hartu ondoren prentsari egindako adierazpenetan, Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari uko egin izanagatik eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik egin behar dion ekarpenagatik hartu dela.

BAMEn euskara baloratzeko eskaerari dagokionez, medikuen "errotzea" bilatzen duela esan du Martinezek, EAEko ospitaleetan dauden mediku egoiliarren erdiak beste erkidego batekoak direlako eta horien % 70 joan egiten delako ikasketak amaitzean. 

Aipatu du helburua dela euskal ikasleek Medikuntza euskaraz egitea eta ondoren ere lehentasuna izan dezatela BAME Euskadin egiteko.

Bere ustez, BAMEn euskararen balorazioa legean eta hori arautzen duen dekretuan jasotako aukera bat da.

Martinezek ziurtatu du Ministerioak ez diela erantzun SIFCOri buruz egindako aldaketa eskaerei, eta uko egin diola BAMEn euskara baloratzeari.

Sailburuak adierazi duenez, "beti" du "itxaropena" ministroak bere gutunei "erantzun positiboa" emateko. Horrez gain, hemendik aurrera Europako funtsei buruz hitz egiten duten Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren bileretan soilik parte hartuko duela ziurtatu du.

Martinezen esanetan, Langileentzako Esparru Estatutua berritzeko prozesuagatik deitutako Ministerioaren aurkako mobilizazioak "ez dira harritzekoak", bere ustez Ministerioak ez duelako "elkarrizketa irekietarako" jarreratik, ez behintzat berak zuzentzen duen sailarekin, eta Esparru Estatutuak osasun publikoko alde guztien arteko "adostasuna eta akordioa" eskatzen duelako.

Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Euskara Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da

Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.

Gehiago kargatu