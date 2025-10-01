ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria dela uste du Cuerpok

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenetan "oinarririk gabe" atzera egin ez izana. Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den bezala, oinarriko edo substantziazko elementurik gabe aurre egiteko moduko adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du.

Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.

Imanol Pradales Ekonomia Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu