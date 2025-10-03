Abortatzeko eskubidea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak Konstituzioaren erreforma proposatuko du abortua eskubide gisa sartzeko

Gobernuko iturriek zehaztu dutenez, erreformak ezarriko du abortuaren arloan ematen den informazio guztiak "oinarri zientifiko objektiboa" izan behar duela, eta "nazioarteko erakundeen estandarrek" babestuta egon behar duela, hala nola Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) eta Amerikako Psikiatria Elkartearena (APA)". "Oinarri zientifikorik gabeko teoriek, hala nola ustezko 'abortuaren osteko sindromeak', ez lukete lekurik sailkapen horietan", ohartarazi dute Exekutibotik.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025
Abortatzeko eskubidearen aldeko protesta baten irudia. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Konstituzioa erreformatzea proposatuko du abortatzeko eskubidea bertan sartzeko, "emakumeen askatasuna eta autonomia sendotzeko", Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.

Gobernuaren iragarpena Madrilgo Udaleko Osoko Bilkurak, PPren eta Voxen botoekin, Santiago Abascalen alderdiaren ekimen bat onartu ostean egin da; ekimen horrek, haurdunaldia etetea eskatzen duten emakumeei 'abortuaren osteko traumari' buruzko informazioa ematea ekatzen zuen.

Erantzun gisa, Sanchezen Gobernuak ostiral honetan jakinarazi duenez, haurdunaldia eten nahi duten emakumeek "informazio faltsua edo ebidentzia zientifikorik gabekoa jasotzea" eragotziko du, eta Konstituzioaren erreforma hori bultzatuko du.

"Sexu- eta ugalketa-eskubideen aurkako erasoaldiaren testuinguru globalean, Espainiak beste pauso bat eman du emakumeen askatasuna eta euren bizitzei buruz erabakitzeko autonomia finkatzeko", gaineratu dute iturriek.

Horretarako, Gobernuak Konstituzioa aldatzeko prozedura arrunta bultzatuko du; nahikoa izango da, beraz, gehiengo kualifikatu bat onartua izateko.

"PPk ultraeskuinarekin bat egitea erabaki du. Beraiek ikusiko dute zer egiten duten. Baina ez emakumeen askatasunen eta eskubideen kontura", argitaratu du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak X sare sozialean.

"Gobernu honekin, eskubide sozialetan, atzerapausorik batere ez", gaineratu du.

Horregatik, "haurdunaldia eten nahi duten emakumeei informazio faltsua edo engainagarria ematea eragotziko du Gobernuak, 825/2010 Errege Dekretua aldatzetik hasita".

Eta proposamen bat eramango du Parlamentura "haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea konstituzionalizatzeko, Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziaren ildotik", gaineratu du Gobernuko presidenteak argitaratutako mezuan.

Pedro Sanchezen Gobernuaren proposamenarekin, Espainia munduko bigarren herrialdea izango litzateke abortatzeko eskubidea bere Konstituzioan jasotzen, 2024an Frantziak egindako bidearen ondotik. Gobernuaren arabera, helburua da "emakumeen eskubideak mehatxatzen dituen edozein atzerapausori aurre egitea".

Gobernuko iturriek zehaztu dutenez, erreformak ezarriko du abortuaren arloan ematen den informazio guztiak "oinarri zientifiko objektiboa" izan behar duela eta "nazioarteko erakundeen estandarrek" babesten dutela, hala nola Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) eta Amerikako Psikiatria Elkarteak (APA). "Oinarri zientifikorik gabeko teoriek, abortuaren osteko sindromea kasu, ez lukete lekurik izango sailkapen horietan", ohartarazi du Gobernuak.

Neurriarekin Gobernuak azpimarratu duenez, "emakumeen eskubideak mehatxatzen dituen etorkizuneko edozein atzerapen-saiakerari aurre egiten dio". 

Halaber, gogorarazi dute Konstituzio Auzitegiak berak maiatzaren 9ko 44/2023 epaian aitortu zuela haurdunaldia borondatez etetea emakumeen "funtsezko eskubide" gisa. 

Gauzak horrela, "Espainiako Gobernuak bide guztiak jorratzen jarraituko du, beren eskubidea askatasunez baliatu nahi duten emakumeek edonolako presioak jasan ez ditzaten. Horrela, gure herrialdeak emakumeen eskubideen eta askatasunen defentsan nazioarteko erreferente izaten jarraituko" duela nabarmendu dute. 

Espainiako gobernua Feminismoa Auzitegi Konstituzionala Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

El Gobierno de España propone una reforma de la Constitución para incluir el aborto como un derecho

Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto tenga "base científica objetiva" y esté respaldada por "estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)". "Teorías sin base científica como el supuesto 'síndrome posaborto' no tendrían cabida en estas clasificaciones", avisan desde el Ejecutivo.
Gehiago kargatu