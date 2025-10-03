Navarra
Maria Chivitek dio lasai dagoela eta ez duela ezer ezkutatzeko Cerdan auzian

María Chivite
18:00 - 20:00
Maria Chivite. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eskuineko alderdien zirku bat iruditzen zaio guztia Nafarroako presidenteari. Bere esanetan, ustelkeria da oposizioak foru Gobernua eskuratzeko duen azken esperantza.

Nafarroako Gobernua Politika Ustezko ustelkeria politikoa María Chivite Nafarroa

