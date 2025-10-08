Alberto Martinez datorren astelehenean bilduko da Osasun ministroarekin, baina "itxaropen handirik gabe"
Osasun sailburuak adierazi du bilera Lurraldearteko Kontseilura joango ez zirela iragarri zutelako deitu dela. Martinezek adierazi duenez, Osasun ministroak "ez du ulertzen" euskara meritua izatea, eta zail ikusten du akordio batera iristea, gaiaren inguruan "sentsibilitaterik ez dagoelako".
Politikari buruzko albiste gehiago
Sarek manifestazioa deitu du urtarrilaren 10ean Bilbon, "salbuespen politikaren" amaiera eskatzeko
"Ezin da gehiago luzatu" lelopean egingo den mobilizazioan, ETAkoak izatea leporatuta espetxean dauden presoei salbuespenik gabeko espetxe politika arrunta aplikatzea eskatuko dute.
Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aurrekontuak batera negoziatzeko eskaintza berretsi die EH Bilduk EAJri eta PSEri
Naiz Irratian egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegik esan du oraingoz ez dela elkarrizketarik izan, baina bere eskaintzak "erantzun positiboa" jasotzea espero du. "Iaz ez bezala, gauzak beste modu batera egiteko aukerak egon daitezke. Gonbidapena mahai gainean dago eta bideak irekita daude", berretsi du.
Anduezaren jarrerak "deserosoago" sentiarazten ditu Jaurlaritzako sailburu sozialistak jeltzaleak baino, Zupiriaren ustez
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eneko Anduezak azken egunotan egindako adierazpenak izan ditu hizpide. PSE-EEko idazkari nagusiak ohartarazi zuen gobernu koalizioa "arriskuan" egon daitekeela, "EH Bildurekin akordio identitarioak bilatzen jarraitzen badu".
Sanchezek "eskua luzatuta" duela esan du, eta elkarrizketaz eta autogobernuaz mintzatu da EAEko osasungintza hobetzeko, EAJren kexen aurrean
Maribel Vaquero EAJren bozeramaileak Kongresuan gogorarazi duenez, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak aurrerantzean ez du parte hartuko Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren bileretan, "Osasun sistemaren premiak arintzeko proposamenekin" joan baita, eta Ministerioak "argudio sinesgarririk gabe atzera bota" baititu. Pedro Sanchez presidenteak erantzun dio Gobernua "oso kontziente" dela osasungintzak dituen beharrizanez. "Badakigu asko dagoela egiteko, eta, jakina, ez dago zalantzarik erronka horiek onbideratzeko irtenbideak aurkitzeko lanean jarraituko dugula", azpimarratu du.
Lehendakariak azpimarratu du "garrantzitsuagoa" dela EAJ eta PSE-EE elkartzen dituena "banatzen" dituena baino
Imanol Pradales lehendakariak EAJren eta PSE-EEren arteko koalizio gobernuaren egonkortasuna nabarmendu du Madrilgo Nueva Economia foroan egindako hitzaldian. Jatorrizko hitzak, gaztelaniaz.
Euskadik "egonkortasunerako faktore" gisa duen papera aldarrikatu du Pradalesek Madrilen, eta Estatutua urtea amaitu baino lehen betetzea eskatu du
Pradalesek bere lehen hitzaldia eman du Espainiako hiriburuan, Nueva Economía Forumean. Bertan azpimarratu duenez, Euskadik "ez ditu eskumen hutsalak onartuko", eta Estatuaren ikuspegi berri bat eskatu du, birzentralizazioa eta blokeo politikoa gaindituko dituena.
'Koldo auziaren' batzordean Sanchez deklaratzera deituko dutela iragarri du Feijook
"Bi gauza esango dizkizut: lehena, oso zaila egingo zaizu, baina egia esatera behartuta zaude. Eta bigarrena, zu zara guztiaren arduradun nagusia", aurpegiratu dio oposizioko buruak Espainiako presidenteari Senatuko Gobernuaren kontrol saioan.
Kongresuak tramitera onartu du legez kanpoko pisu turistikoen publizitatea debekatzeko EH Bilduren lege-proposamena
PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren eta Talde Mistoko Jose Luis Abalos ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Compromisen diputatuaren babesarekin lortu du aurrera egitea.
Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.