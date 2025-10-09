PSE-EAJ harremana
Andueza EAJri: "Gauzek funtziona dezaten, elkarrizketa eta konfiantza behar dira"

GRAFCAV4998. VITORIA, 09/10/2025.-El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza , realiza declaraciones antes del pleno en el Parlamento Vasco donde este jueves celebra un pleno en el que se debaten asuntos relacionados con la seguridad y salud laboral y la reducción de la jornada.EFE/ L.Rico
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Anduezak zehaztu duenez, gobernu koalizio batean oso garrantzitsua da "harremanak ondo zaintzea eta elkarrizketa ona egotea", Ortuzarren eta bere artean zegoen bezala, eta euren artean "sintonia pertsonala eta konfiantzazko elkarrizketa" zegoela adierazi du.

PSE EE EAJ Eneko Andueza Andoni Ortuzar Politika

