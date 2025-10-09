Andueza EAJri: "Gauzek funtziona dezaten, elkarrizketa eta konfiantza behar dira"
Anduezak zehaztu duenez, gobernu koalizio batean oso garrantzitsua da "harremanak ondo zaintzea eta elkarrizketa ona egotea", Ortuzarren eta bere artean zegoen bezala, eta euren artean "sintonia pertsonala eta konfiantzazko elkarrizketa" zegoela adierazi du.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJk EH Bilduri eskatu dio "seriotasunez" negoziatzea eta hedabideetan "zarata gutxiago" egitea
Joseba Diez Antxustegi EAJren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak atzo Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aurrekontuak batera negoziatzeko proposamena baztertu du.
Eusko Jaurlaritzak Pasaiako portua osorik kudeatu nahi du: "Portu estrategikoa da"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburua Pasaiako portuaren etorkizunari buruz mintzatu da komunikabideekin izan duen gosari informatiboan.
Montxo Martinez Antia erail zutela dioten froga berriak aurkeztu ditu GEBehatokiak
Eusko Jaurlaritzako Balorazio Batzordeak 2015. urtean ebatzi zuen ez zegoela suizidioaren bertsio ofiziala ezeztatzeko froga nahikorik. Orain, zantzu berri horiekin, kasua berriz ebaluatu dezala eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
GKSk bandera palestinarra kendu du Azpeitiko batzokiko balkoitik, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita
Ekintza Azpeitiko Gaztetxeak aldarrikatu du bere sare sozialetan egindako bideo baten bidez. Horretan ikus daiteke gazte batzuk eskaileretara igotzen eta batzokiko balkoitik Palestinako bandera kentzen. Ohar baten bidez, "Palestinako herriari kalte egitea" leporatu dio EAJk Gazte Koordinadora Sozialistari, "pseudo-politika partidario higuingarri bat eginez".
"Eskualdatzeko dauden eskumenak ixteko 10 proposamen zehatz"aurkeztu dizkio Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak hamar dokumentu eman dizkio gaur Angel Victor Torres Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako ministroari, eskualdetzeke dauden transferentzien inguruan "euskal proposamenak zehazten dituztenak". "Ez dugu pribilegiorik eskatzen, errespetu instituzionala baizik eta legea betetzea", esan du Ubarretxenak.
Kongresuak Israeli armak enbargatzea onartu du, Podemosen baiezkoarekin eta PP eta Voxen ezezkoarekin
Podemosek enbargoa “fake” bat dela berretsi du eta benetako arma-blokeoa eskatu du, baina baiezko botoa eman du. Dekretua presazko lege-proiektu gisa izapidetzea ere onartu dute eta, beraz, aldaketak egin ahal izango zaizkio prozesuan zehar.
Torresek defendatu du PSE-EEk eta bere ordezkari guztiek "norabide berean" eta "helburu politiko berarekin" lan egiten dutela
Sailburu sozialistarentzat "mingarria" da EAJ Anduezaren irudia "kaltetzen saiatzea" eta "ez da onargarria" Gobernu Kontseiluko ordezkariak horretan aritzea.
Goia: "Azken 10 urteotan egin dugun kudeaketa, ona zein txarra, PSErekin partekatutako erantzukizuna izan da"
Azken egunetan PSEren eta EAJren buruzagien artean izandako kritiken inguruan mintzatu da Eneko Goia Donostiako alkatea ETB2ko En Jake saioan.
Sarek manifestazioa deitu du Bilbon urtarrilaren 10erako, "salbuespen politika" amaitu dadila eskatzeko
"Ezin da gehiago luzatu" lelopean egingo den mobilizazioan, ETAkoak izatea leporatuta espetxean dauden presoei salbuespenik gabeko espetxe politika arrunta aplikatzea eskatuko dute.