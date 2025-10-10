POLEMIKA
Eider Mendozak Bidegi auziari bukaera emateko eskatu du, eta "politika egiteko modu hau" uzteko eskatu dio EH Bilduri

Eider Mendoza pide zanjar el caso Bidegi y reclama a EH Bildu “dejar este modo de hacer política”
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bidegi auziari buruzko iritzia eman du Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean. "Politika egiteko modu hau" alde batera uzteko eskatu dio EH Bilduri, auziak sufrimendua sortzen baitu.

Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundia EAJ EH Bildu Politika

