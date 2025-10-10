EAJ-PSE

Berriozabal: "Hau ez da EAJren eta PSE-EEren arteko harreman arazo bat, Anduezak EAJrekin hartu duen jarrera baino ez da"

Jone Berriozabal
18:00 - 20:00
Jone Berriozabal EAJko ABBko presidentea, gaur, Radio Vitorian
EITB

Azken eguneratzea

Eneko Anduezaren adierazpenak gorabehera, EAJren eta PSE-EEren arteko harremana ona dela nabarmendu du Jone Berriozabal EAJren Araba Buru Batzarreko presidenteak.

EAJ Araba PSE EE Eneko Andueza Politika

