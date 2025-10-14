Abortatzeko eskubidea blindatzeko erreforma konstituzionala abiatu du Espainiako Gobernuak
Konstituzioaren erreformarako PPren babesa lortu beharko du Gobernuak. Gainera, legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuko die PPk gobernatzen dituen hiru autonomia erkidegori.
Espainiako Gobernuak abortatzeko eskubidea bermatzeko neurriak jarri ditu martxan astearte honetan, bai Konstituzioaren erreformaren bidez, bai PPk gobernatutako hiru autonomia erkidegori legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuz.
Ministroen Kontseiluak erreforma bat bultzatu du astearte honetan, Konstituzioa haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea bermatzeko. Alabaina, aldaketa horrek PPren babesa beharko du aurrera egiteko.
Gobernuak badaki ez duela erraza izango Konstituzioaren erreforma aurrera ateratzea, Ana Redondo Berdintasun ministroak aitortu duenez. Izan ere, Kongresuaren eta Senatuaren hiru bosten beharko dira, eta, beraz, PPren aldeko botoak bakarrik ahalbidetuko luke abortua Konstituzioan sartzea.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gogoratu duenez, Feijook abortatzeko eskubidea defendatu du behin baino gehiagotan, eta Konstituzioaren erreforma Kongresura iristen denean popularrek babestea espero du, ez bailukete "inolako arazorik izan beharko, ez arazo politikorik, ezta intelektualik ere".
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Berdintasun ministroak "PP erronka honen mailan egotea eta emakumeen eskubideen defentsarekin bat egitea" espero duela adierazi du, eta hori lortzeko "elkarrizketa" eta "borondateen bateratzea bilatzea" hitzeman du.
Konstituzioaren erreforma arrunta iragarri ondoren, zehazki osasunerako eskubidearen 43. artikulua, buruzagi popularrak ez du adierazpenik egin, nahiz eta azken egunotan, gaia planteatu denean, konstituzioaren erreforma baten aurka agertu den.
Astelehen honetan bertan, PPko liderrak azpimarratu du bere alderdiak jarrera "oso argia" duela abortuaren inguruan; izan ere, gogoratu du azken hamarkadetan abortua legezkoa dela, eta prestazio hori osasun arloan txertatuta dagoela, ordenamendu juridikoan erabat txertatuta.
Hala ere, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak hitz egin du astearte honetan, eta berretsi du bere erkidegoan ez dela medikuen "zerrenda beltzik" egongo, abortuaren legeak agintzen duen eragozleen erregistroari erreferentzia eginez.
43. artikuluaren erreforma arrunta
Abortua bermatzeko, Konstituzioa erreformatzeko gobernu-proposamena arrunta izango da, eta osasunerako eskubideari buruzko 43. artikulua aldatuko du.
Zehazki, atal berri bat sartuko da, laugarrena, emakumeek haurdunaldia borondatez eteteko duten eskubidea aitortuko duena, eta botere publikoak behartuko ditu prestazio hori bermatzera, herritar guztientzat berdintasun eragingarriko baldintzetan.
"Haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea aitortzen zaie emakumeei. Eskubide horren egikaritza, nolanahi ere, bermatu egingo dute botere publikoek, berdintasun eraginkorreko baldintzetan, bai eta emakumeen oinarrizko eskubideen babesa ere", horixe da Konstituzioa erreformatzeko proposatutako testua.
Proposamena PSOEren eta Sumarren arteko negoziazio sakonen ostean iritsi da Ministroen Kontseilura. Goizean goiz, sozialisten gobernukidea kezkatuta agertu zen aukeratutako formularekin, eta ohartarazi zuen Konstituzioan abortua aipatze hutsak ez zuela ezertarako balioko, eta arriskuak ere ekar zitzakeela.
Azkenean, Sumarrek abiapuntu gisa begi onez ikusten duen testua adostu dute bi alderdiek. Redondoren esanetan, Auzitegi Konstituzionalak abortuaren inguruan orain arte egin duen interpretazio guztia batzen du testuak.
Behin adostuta, Gobernuak Estatu Kontseiluari bidali dio, eta hark bi hilabeteko epean eman beharko du erabakia. Ezinbesteko urratsa da testua Kongresura iritsi baino lehen, Parlamentuan izapidetzeko.
Errekerimenduak Madrili, Aragoiri eta Balear Uharteei
Abortatzeko eskubidea Konstituzioan sartzeko lehen urrats horiekin batera, eta PPk gobernatutako erkidego batzuen errezeloen aurrean, Osasun Ministerioak errekerimendu formal bat bidali die Madrilgo Erkidegoari, Aragoiri eta Balear Uharteei, abortuaren kontzientzia-eragozleen erregistro bat egin dezaten, legeak agintzen duen bezala.
Osasun Sailak hilabeteko epean erantzunik jasotzen ez badu, auzitegietan auzi-prozesu bati bide emango dio, epaile batek behartu ditzan.
