Aborto
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abortatzeko eskubidea blindatzeko erreforma konstituzionala abiatu du Espainiako Gobernuak

Konstituzioaren erreformarako PPren babesa lortu beharko du Gobernuak. Gainera, legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuko die PPk gobernatzen dituen hiru autonomia erkidegori.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025

Abortatzeko eskubidearen aldeko protesta bat, Madrilen. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak abortatzeko eskubidea bermatzeko neurriak jarri ditu martxan astearte honetan, bai Konstituzioaren erreformaren bidez, bai PPk gobernatutako hiru autonomia erkidegori legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuz.

Ministroen Kontseiluak erreforma bat bultzatu du astearte honetan, Konstituzioa haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea bermatzeko. Alabaina, aldaketa horrek PPren babesa beharko du aurrera egiteko.

Gobernuak badaki ez duela erraza izango Konstituzioaren erreforma aurrera ateratzea, Ana Redondo Berdintasun ministroak aitortu duenez. Izan ere, Kongresuaren eta Senatuaren hiru bosten beharko dira, eta, beraz, PPren aldeko botoak bakarrik ahalbidetuko luke abortua Konstituzioan sartzea.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gogoratu duenez, Feijook abortatzeko eskubidea defendatu du behin baino gehiagotan, eta Konstituzioaren erreforma Kongresura iristen denean popularrek babestea espero du, ez bailukete "inolako arazorik izan beharko, ez arazo politikorik, ezta intelektualik ere".

Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Berdintasun ministroak "PP erronka honen mailan egotea eta emakumeen eskubideen defentsarekin bat egitea" espero duela adierazi du, eta hori lortzeko "elkarrizketa" eta "borondateen bateratzea bilatzea" hitzeman du.

Konstituzioaren erreforma arrunta iragarri ondoren, zehazki osasunerako eskubidearen 43. artikulua, buruzagi popularrak ez du adierazpenik egin, nahiz eta azken egunotan, gaia planteatu denean, konstituzioaren erreforma baten aurka agertu den.

Astelehen honetan bertan, PPko liderrak azpimarratu du bere alderdiak jarrera "oso argia" duela abortuaren inguruan; izan ere, gogoratu du azken hamarkadetan abortua legezkoa dela, eta prestazio hori osasun arloan txertatuta dagoela, ordenamendu juridikoan erabat txertatuta.

Hala ere, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak hitz egin du astearte honetan, eta berretsi du bere erkidegoan ez dela medikuen "zerrenda beltzik" egongo, abortuaren legeak agintzen duen eragozleen erregistroari erreferentzia eginez.

43. artikuluaren erreforma arrunta

Abortua bermatzeko, Konstituzioa erreformatzeko gobernu-proposamena arrunta izango da, eta osasunerako eskubideari buruzko 43. artikulua aldatuko du.

Zehazki, atal berri bat sartuko da, laugarrena, emakumeek haurdunaldia borondatez eteteko duten eskubidea aitortuko duena, eta botere publikoak behartuko ditu prestazio hori bermatzera, herritar guztientzat berdintasun eragingarriko baldintzetan.

"Haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea aitortzen zaie emakumeei. Eskubide horren egikaritza, nolanahi ere, bermatu egingo dute botere publikoek, berdintasun eraginkorreko baldintzetan, bai eta emakumeen oinarrizko eskubideen babesa ere", horixe da Konstituzioa erreformatzeko proposatutako testua.

Proposamena PSOEren eta Sumarren arteko negoziazio sakonen ostean iritsi da Ministroen Kontseilura. Goizean goiz, sozialisten gobernukidea kezkatuta agertu zen aukeratutako formularekin, eta ohartarazi zuen Konstituzioan abortua aipatze hutsak ez zuela ezertarako balioko, eta arriskuak ere ekar zitzakeela.

Azkenean, Sumarrek abiapuntu gisa begi onez ikusten duen testua adostu dute bi alderdiek. Redondoren esanetan, Auzitegi Konstituzionalak abortuaren inguruan orain arte egin duen interpretazio guztia batzen du testuak.

Behin adostuta, Gobernuak Estatu Kontseiluari bidali dio, eta hark bi hilabeteko epean eman beharko du erabakia. Ezinbesteko urratsa da testua Kongresura iritsi baino lehen, Parlamentuan izapidetzeko.

Errekerimenduak Madrili, Aragoiri eta Balear Uharteei

Abortatzeko eskubidea Konstituzioan sartzeko lehen urrats horiekin batera, eta PPk gobernatutako erkidego batzuen errezeloen aurrean, Osasun Ministerioak errekerimendu formal bat bidali die Madrilgo Erkidegoari, Aragoiri eta Balear Uharteei, abortuaren kontzientzia-eragozleen erregistro bat egin dezaten, legeak agintzen duen bezala.

Osasun Sailak hilabeteko epean erantzunik jasotzen ez badu, auzitegietan auzi-prozesu bati bide emango dio, epaile batek behartu ditzan.

Abortoa Madril Espainiako gobernua Politika

Más noticias sobre politica

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du

Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik.  EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio. 

Gehiago kargatu