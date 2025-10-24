Espainiako Gobernuak adierazi du botere judizialari dagokiola enpresaren batek egin duena ikertzea
Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteordeak ziurtatu du justiziari dagokiola gertatutakoa argitzea. Halaber, Israelera armak esportatzea edo handik inportatzea debekatzen duen araudia indarrean dagoela nabarmendu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Pello Alcantarillak tortura salaketa jarri du Perez de los Cobos koronelaren aurka
"Ikerketa sakona" egin ondoren, GEBehatokia Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ondorioztatu du salaketak "sinesgarritasun osoa" duela. Hala, Auzitegi Nazionalak 2005ean artxibatu zuen tortura kasua berriz irekitzeko eskatu dute.
Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak batera aztertuko dituzte Euskadiri egotzitako gastuak
Bi aldeek adostu dute lankidetza areagotzea, datorren astean egingo den aldebiko lehen bilera baten bidez, eta Kohesio Funtsaren Jarraipen Batzorde Berezia deituta azaroaren amaierarako.
Mikel Mancisidor legelaria proposatu dute EAJk eta PSE-EEk Ararteko izateko
Horren ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta dago, eta ibilbide zabala du nazioartean. EH Bilduren edo PPren babesa behar dute izendapena gauzatzeko.
EBko hizkuntza koofizialak onartzeko ekimen bat negoziatuko dute Espainiak eta Alemaniak
Orain arte, Alemania izan da katalana, euskara eta galegoa EBko hizkuntza-araudian sartzeko uzkur agertu den herrialdeetako bat. Horretarako, 27 estatu kideen adostasuna behar da.
Gasteizko istiluek eztabaida piztu dute Eusko Legebiltzarrean
Urriaren 12an Ertzaintzak Arabako hiriburuan egindako lana defendatu du lehendakariak. Bertan, talde erradikalek kalte material ugari eragin zituzten, Falangeak kontzentrazio bat egin ondoren. Sumarrek deitoratu egin du ekarretaratzea eragotzi ez izana, eta EH Bilduk eta PPk zalantzan jarri dute segurtasun eredua.
EH Bilduk esan du "ez litzatekeela zalantzan jarri behar" Ertzaintzak kriminologia ikastaro batean parte hartzea
"EH Bilduk argi utzi nahi du Ertzaintzak EHUn kriminologia ikastaro batean parte hartzea ez litzatekeela zalantzan jarri behar. Gaur argi utzi nahi dugu, EHUk bere prentsa oharrean egin duen bezala", azpimarratu du.
EHUk nabarmendu du ertzainek utzi zutela saioa bertan behera, boikotera deitzen zuten mezuak antzeman ostean
Unibertsitateak gezurtatu egin du Kriminologia Graduko hitzaldia bertan behera uzteko arrazoia ikasleen presioak izan zirela, eta irakaskuntzarako eta esparru akademikoan ideiak askatasunez trukatzeko eskubidea defendatu du.
Pradales lehendakariak "bi ertzainek EHUn jasandako boikot onartezina" gaitzetsi du
Imanol Pradales lehendakariak salatu du azken hilabeteetan "ugaritu" egin direla Ertzaintzaren aurkako erasoak Euskadin, eta ohartarazi du "bizikidetzaren atzerakada larria eta kezkagarria" dakartela.
Estatutua bere osotasunean betetzeko “beste erritmo bat” eskatu du lehendakariak
Espainiako Gobernuari “hamar proposamen zehatz” helarazi dizkiola esan du lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkuran. “Pedro Sanchezek aukera historikoa dauka gure herriarekiko zorra kitatzeko”, gaineratu du.