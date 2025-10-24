IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak adierazi du botere judizialari dagokiola enpresaren batek egin duena ikertzea

El Gobierno de España respalda la investigación en marcha y señala que le corresponde a la justicia aclarar lo ocurrido
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteordeak ziurtatu du justiziari dagokiola gertatutakoa argitzea. Halaber, Israelera armak esportatzea edo handik inportatzea debekatzen duen araudia indarrean dagoela nabarmendu du.

Espainia Espainiako gobernua Industria Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X