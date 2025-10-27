PSE-EE
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"

Jesús Eguiguren asegura que el "antiespañolismo" en Euskadi son "secuelas" de ETA
Jesus Eguiguren, bere liburu berriaren aurkezpen ekitaldian, Donostiako Miramar Jauregian. Bideotik ateratako argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.

