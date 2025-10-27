Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.
Politikari buruzko albiste gehiago
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposizioan" egongo dela iragarri du
JxCateko zuzendariatzak PSOErekin zituen akordio guztiak haustea proposatu du Perpinyà hirian egin duen bilera batean. Proposamena militanteek berretsi beharko dute asteazken eta ostegunean egingo duten barne bozketan.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Erabakiaren inguruko galdeketa egingo dute alderdi barruan eta azken erabakia militanteek hartuko dute. Carles Puigdemontek agerraldia egingo du 17:00etan Perpinyà hirian zuzendaritzaren erabakiaren berri emateko. Espainiako Gobernuak lasaitasun mezua zabaldu du eta elkarrizketaren aldeko apustua egin du, Puigdemontek emango dituen azalpenen zain.
Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri.
Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak eman du pintaketen berri. Goizean, "Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EH Bilduri.
Kolokan da berriro ere GOIDIa kudeatzeko jokabideari buruzko Mazonen bertsioa
Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.
'Txiki' eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
Aroa Moreno eta Roger Mateos idazleen solasaldia izango ostegunean Madrilgo Kongresuan, Diktaduraren Biktimen Egunaren bezperan. Francoren heriotzaren 50 urteei eta Erregimenak emandako azken heriotza-zigorren esanahi historikoari buruz hausnartzeko helburua izango du solasaldiak.