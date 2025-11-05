Polemika
Kamerek Javier Arenas Senatuko bere eserlekuan zigarro elektroniko bat erretzen harrapatu dute, baina berak ukatu egin du

Javier Arenas. Argazkia: EFE.

Senatuko kontrol saioan gertatu da, Enrique Ruiz Escudero PPko senatariak Monica Garcia ministroari galdera bat egin dionean. Monica Garcia erantzuten ari zela, Javier Arenasek zigarro elektroniko bat atera du poltsikotik, eta arnastu egin du. Ondoan zuen alderdikideak ohartarazi du kameraren planoan agertzen zela.

Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek

Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.

