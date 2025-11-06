GIZA ESKUBIDEEN AUZITEGIA
Estrasburgoko auzitegiak ebatzi du Espainiak ez zituela urratu Junqueras, Sanchez eta Turullen eskubide politikoak 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak behin-behineko espetxealdiari buruz eta horrek eskubide politikoetan izan zuen eraginari buruzko iritzia eman du.

Junqueras, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainiako estatua babestu du, eta ebatzi du ez zituela Oriol Junqueras, Jordi Sanchez eta Jordi Turull buruzagi independentisten eskubide politikoak urratu, epaitegiek hirurak behin-behinean kartzelan mantentzea erabaki zutenean. 

2017ko urriaren 1eko erreferendumaren ondotik, horiek hirurak behin-behinean, eta epaiketa egin arte itxaron gabe, espetxeratzea agindu zuen Pablo Llarena epaileak, eta gerora Auzitegi Gorenak arrazoia eman zion. 

Junquerask, Sanchez eta Turullek Estrasburgora jo zuten, behin-behineko espetxeratzea tarteko kataluniako prozesu politikoetan parte hartzen utzi ez zietela argudiatuz. 2017ko abenduan Katalunian egin ziren hauteskundeetan hautagai izan ziren hirurak. Hala ere, Estrasburgon egoitza duen epaitegiak aho batez ukatu ditu argudioak eta dio Auzitegi Gorenak —Auzitegi Konstituzionalaren babesarekin—erabakia justifikatuta zegoela. 

 

