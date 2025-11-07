SEGURTASUNA
Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio

Aitor Esteban EBB
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.

EAJ Ertzaintza Arnaldo Otegi Politika

