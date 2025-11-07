Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio
EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez du euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35etan "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioari" buruz egindako salaketaren aurrean, popularrak % 35 horrekin "batere kezkatuta" ez egoteak alderdia nolakoa den "islatzen" duela adierazi du Bengoetxeak.
Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.
Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela
Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du.
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da azaroaren 28an, nazien bonbardaketaren biktimen omenez
Alemaniako presidente bat Gernikara joango den lehen aldia izango da, eta balio sinboliko eta politiko handia hartuko du bisitak. Ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator pausoa.
Pradales lehendakariak Tzitzikostas komisarioak Euskal Y-ari emandako "bultzada" txalotu du
Lehendakariak "plangintzatik gauzatzera pasatzea" eskatu du, eta, horretarako, beharrezkotzat jo du Parisko Gobernuaren inplikazioa eta konpromisoa. Gainera, 2026ko hasieran goi-bilera bat egitea espero du, "Euskadiren garapenerako lotura estrategiko" horretan aurrera egiteko.
EHUko errektorearen eta Unibertsitate sailburuaren arteko bilera pribatua izango da
Hitzordua, egin, egingo da: ez da data zehatza zehaztu, baina azaroaren 19a baino lehen izango da, orduan agertuko baita errektorea Eusko Legebiltzarrean.
Arnaldo Otegiren ustez, Ertzaintzak dena ondo egiten duela esateak "ez dio inolako mesederik egiten Ertzaintzari"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Ertzaintza "berreskuratzearen" alde egin du, horretarako beste polizia-eredu bat aplikatuz. Bere ustez, euskal gizartea gero eta gehiago ari da aldentzen Ertzaintzatik.
Estrasburgoko auzitegiak ebatzi du Espainiak ez zituela urratu Junqueras, Sanchez eta Turullen eskubide politikoak
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak behin-behineko espetxealdiari buruz eta horrek eskubide politikoetan izan zuen eraginari buruzko iritzia eman du. Estrasburgon egoitza duen epaitegiak aho batez baztertu ditu auzi-jartzaileen argudioak eta kartzelan mantentzearen erabakia justifikatuta zegoela nabarmendu du.