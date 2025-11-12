EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du
Alderdi instituzionalen "hipokresia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSko bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".
Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak tortura-kasua berriro irekitzeko eskatu du
Auzitegi Nazionalak Sorzabal Irungo mugan atentatu bat egiteagatik absolbitu zuten, atxiloketan tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu delako. Horren ostean erabaki dute kasua berriz irekitzeko eskatzea.
Sanchezek "ganorazko politika" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"
Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.
Pradalesek Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi: "Konfiantza eraikitzea zaila da; galtzea, berriz, erraza"
Lehendakariak ohartarazi du "arduragabekeria politikoa desafekzioaren, populismoaren eta olatu antidemokratikoen pizgarria" dela, hala Espainian nola Euskadin.
Alvaro Garcia Ortiz fiskal nagusiak gaur deklaratuko du Auzitegi Gorenean, Ayusoren bikotekidearen auzian
Estatuko fiskal nagusiak agerraldia egingo du gaur goizean Auzitegi Gorenean, Isabel Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu bat filtratu omen zuelako, sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Etxebizitzaren, Segurtasunaren eta mugikortasunaren alorretan elkarlana eskatu dio Insaustik lehendakariari
Imanol Pradalesek Donostiako alkatea hartu du Ajuria Enean, eta hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, Etxebizitzari lehentasuna emanez.
Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili
Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta Es-Alert mezuaren atzerapena ez zela bere errua izan.
Bi kazetarik ziurtatu dute fiskal nagusiak baino lehenago izan zutela Ayusoren bikotekidearen akordioaren berri
El País egunkariaren zuzendariorde ohiak azaldu duenez, bere iturria Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzakoa zen.
Arantxa Tapiak hartuko du Sabino Arana Fundazioaren presidentetza, Mireia Zarateren ordez
Iñigo Urkulluk lehendakari zeneko Garapen Ekonomikoko sailburu ohiak kargu sinbolikoa beteko du EAJn, Aitor Estebanek bultzatutako birkonfigurazioaren barruan.
'La base y la cruz' proposamenak irabazi du Erorien Haranari beste esanahi bat emateko proiektuen lehiaketa
Epaimahaiaren arabera, monumentu multzoari eta inguruari buruzko "beste ikuspegi bat" ematen du proiektuak, topaketari eta elkarrizketari bide ematen diolako. Naturak garrantzi handia hartu du espazio berrian.