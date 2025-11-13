EUSKAL SELEKZIOA - PALESTINA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zupiriak ohartarazi du larunbatean, Bilbon, komunikatu gabeko manifestazio baterako deialdia egin dela

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Bingen Zupiria, gaur, Eusko Legebiltzarrean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Komunikatu gabeko manifestazioa Euskal Herriko futbol eta saskibaloi klub nagusietako taldeetako "muturreko zaleek" deitutakoa dela adierazi du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Larunbatekoa "nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna. Nahiago nuke denok pozik amaitu, eta ez Polizia ereduaz eztabaidatzen",  esan du Zupiriak, Eusko Legebiltzarraren atarian egindako adierazpenetan.

Manifestazioak Bilbo Palestina Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X