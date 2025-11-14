ELKARRIZKETA EGUN ONEN
Maitane Ipiñazar: "Arartekoaren inguruan, Otegik bi gezur garrantzitsu esan ditu"

Maitane Ipiñazarren ustez, "begibistakoa da" da Mikel Mancisidor euskalduna dela, adierazpen asko euskaraz egin dituelako. Bestalde, esan du Otegik adierazi zuela "Arartekoa emakumea izan beharko zela", baina Ipiñazarrek jakinarazi du "EH Bilduren lehentasunen artean ez dela egon Arartekoa emakumea izatea". 

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi duten epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen gainean emandako iritzia dela eta balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

