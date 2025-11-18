GERNIKAKO ESTATUTUA
Diez Antxustegiren esanetan, abenduaren 31rako estatutua betetzen ez bada EAJk azterketa bat egin beharko du

Joseba Diez Antxustegi EITB
18:00 - 20:00

Joseba Diez Antxustegi EAJren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea Radio Vitorian.

EITB

Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean, akordioak betetzeko daudela nabarmendu du EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. "Gu alderdi serioa gara eta guk adostutako akordioak bete egiten ditugu", gaineratu du. 

Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi

Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan".  Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan". 

