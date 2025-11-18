AURREKONTUAK
Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du interes berezirik" aurrekontuak EH Bildurekin negoziatzeko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, aurrekontuen proposamen "errealista" aurkeztu dute, eta Jaurlaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hala ere, bere ustez, Gobernua "ez da oso sinesgarri" agertu oposizioari negoziatzea eskaintzeko orduan, batik bat, azken asteetan izandako jarreragatik.

Eusko Jaurlaritza EH Bildu Pello Otxandiano Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko

Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.

Karmele Tubilla Santurtzi alkatea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"

Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du. 

