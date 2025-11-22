MANIFESTAZIOA
EH Bilduk konpromiso politiko eta soziala berretsi du autoritarismoaren aurrean

EH Bildu reafirma su compromiso político y social ante el avance del autoritarismo
Koalizio abertzaleak ziurtatu du beste indar politiko eta sindikalekin batera beharrezko erabaki instituzional guztiak hartuko dituela autoritarismoa geldiarazteko, eta azpimarratu du inoiz ez duela eskuin muturreko gobernurik onartuko bere botoak erabakigarriak diren tokietan.

