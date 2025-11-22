Indarkeria matxista
Ultraeskuinak tratu txarren zerbitzura dagoen diskurtsoa duela esan du PSE-EEko presidenteak

Cristina Gonzalez PSE-EEko presidenteak esan du ultraeskuinak "erantzukizuna" duela indarkeria matxistan, hori gauzatzen dutenen zerbitzura jartzen den "giro politikoa" sortzen duelako.

