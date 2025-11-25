Memoria historikoa
Andueza: "Frankismoaren ondorengoek eskatu behar dute barkamena Gernikako bonbardaketagatik, ez Espainiako Gobernuak"

Andueza reitera que los herederos del franquismo tienen que pedir perdón por el bombardeo de Gernika y no el Gobierno Vasco
Forum Europa-Tribuna Euskadin egindako hitzaldian PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, Espainiako Gobernua ere altxamendu militarraren "biktima" izan zen. Francoren diktadurak eragindako bidegabekeriaren aitorpena egiteko eskatu zion Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuari. 

