Andueza: "Frankismoaren ondorengoek eskatu behar dute barkamena Gernikako bonbardaketagatik, ez Espainiako Gobernuak"
Forum Europa-Tribuna Euskadin egindako hitzaldian PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, Espainiako Gobernua ere altxamendu militarraren "biktima" izan zen. Francoren diktadurak eragindako bidegabekeriaren aitorpena egiteko eskatu zion Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuari.
Zure interesekoa izan daiteke
Teresa Peramato, itzal handiko fiskal aurrerakoia, genero indarkerian aditua
Teresa Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza fiskaltzan, eta eragile juridikoen "aho bateko onarpena" du. Ibilbide luzea du, genero indarkeriaren aurkako borrokan nagusiki. Izan ere, arlo horretako espezializazio judizialaren "bultzatzaile handienetakotzat" jotzen da.
Esquadra Mossoak urteko balantzeetan atxilotuen jatorriaren berri ematen hasiko dira, urtarriletik aurrera
Ertzaintzak hartutako bideari jarraituz, Kataluniako Poliziak atxilotuen jatorriaren berri emango du urteko txostenetan, 2025ekotik hasita. Barne kontseilariaren arabera, helburua da delituak hobeto interpretatzea eta immigrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituzten diskurtsoak ez elikatzea.
Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi izateko
Auzitegi Gorenak bi urtez gaitasungabetu du Alvaro Garcia Ortiz, eta fiskal nagusi zenak karguari uko egin eta ordu batzuetara eman du pausoa Espainiako Gobernuak. Zigor Arloko Salak fiskal nagusia zigortzen duen lehen aldia izan da.
Euskadik "herritarren kezkei" erantzungo dieten aurrekontuak izango dituela azpimarratu du EAJk
Alaitz Zabala legebiltzarkideak azpimarratu Euskadiko aurrekontuak bi alderdiren akordiotik sortu direla eta gobernu programa bati erantzuten diotela.
Felipe VI.a erregeak Gernikako bonbardaketaren biktimak omentzeko ekitaldian parte hartuko du ostiral honetan
Espainiako erregearekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea ere izango da Gernikan.
D'Anjouk amaitutzat eman ditu aurrekontuen gaineko negoziazioak, akordiorik lortu gabe
Sailburuak "benetako adostasunetara iristeko borondate falta" izan dela azpimarratu du, nahiz eta, kasu askotan, "diagnostikoak bat etorri" diren. Hala ere, "bizitza hobetuko duten politikak aurrera eramateko" hitz egiten jarraitzeko konpromisoa hartu du.
Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari El Español egunkariak argitaratu duen informazioaz galdetu diote, Luandan (Angola). Egunkariaren arabera, zentsura-mozioa adosteko bilera egin omen zuten Arnaldo Otegik, Santos Cerdanek eta hirurek. Presidenteak adierazi du gezurra dela.
Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Planak sektoreak dimentsioa irabaztea du helburu
Plan horren bidez, 2030era arte 2.600 milioi euro mobilizatzea aurreikusten da; 650 milioi, inbertsio publikokoak, eta 1.950 milioi, inbertsio pribatu induzitukoak. Planaren helburua da ekoizleek, enpresek, elkarteek, zentro teknologikoek, unibertsitateek eta administrazioek elkarrekin lan egitea.
Otegik adierazi du ez zela Pedro Sanchezekin bildu Rajoyren zentsura mozioa adosteko
"Uste dut sinesgarritasun apur bat dudala egiaztatuta gure herriaren aurrean. Ez dut inoiz Pedro Sanchezekin hitz egin. Gezur biribila da, bilera hori ez zen existitu", ziurtatu du Otegik ETB2ko "En Jake" saioan, El Español egunkariak argitaratutako informazioari buruz.