CAFen aurkako protesta egin dute Donostian, eta Israelekin negoziorik ez egiteko eskatu diote

18:00 - 20:00
EITB

Euskotrenen geltokian egin dute protesta, eta trenen zirkulazioa eten dute zenbait minutuz, trenbidearen gainean pankartak jarrita. Joseba Alvarez protestarien ordezkariak azaldu duenez, “ezin da horrelako proiektu bat aurrera eraman sionismoarekin kolaboratu gabe”, eta horregatik eskatzen diote CAFi bertan behera uzteko Israelekin egindako trenen proiektua.

