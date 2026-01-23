AURREKONTUAK
Gasteizko osoko bilkurak 2026ko aurrekontuak onartu ditu, PSE-EE, EAJ eta EH Bilduren botoekin

Hiru urtean jarraian aurrekontuak onartu izana azpimarratu du alkateak, eta Artolazabalek, berriz, ukatu egin du lidergoa EH Bilduren esku laga dutela. Koalizioko ordezkariak, berriz, akordioa "pozgarria" dela nabarmendu du. 

Maider Etxeberria
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gasteizko udalbatzak 2026ko aurrekontuak onartu ditu gaurko osoko bilkuran, udal gobernua osatzen duten bi alderdien (PSE-EE eta EAJ) eta EH Bilduren botoekin. Gauzak horrela, Gasteizek inoizko aurrekonturik handiena izango du, 507,5 milioi eurokoa, aurreko urtean baino % 6,49 handiagoa. 

Hirutik hiru aurrekontu onartu dituztela azpimarratu du Maider Etxebarria alkate sozialistak bozketaren ondoren. 

Beatriz Artolazabal alkateorde eta EAJren bozeramaile ere badenaren arabera, aurrekontu akordioak ez du udal gobernuaren "norabidea aldatzen, ezta lehentasunak alboratzen ere". Halaber ukatu egin du lidergoa EH Bilduren esku laga dutela. 

EH Bilduren izenean, PSE-EE eta EAJrekin Gasteizen lortutako aurrekontu akordioa "pozgarria" da. Gaineratu duenez, aurrekontu akordioak EH Bilduren helburu eta lehentasunetan "sakontzen" du. 

Bestalde, Garbiñe Ruiz Elkarrekin koalizioko bozeramailearen esanetan, "betikoari jarraipena" ematen dioten aurrekontuak dira eta ez die herritarren benetako arazoei erantzuten. 

Iñaki Garcia Calvo PPko bozeramailearen hitzetan, berriz, akordioa "kaltegarria" da hiriarentzat. 

pello otxandiano jone berriozabal
18:00 - 20:00
Gasteizko aurrekontuen onarpenean hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi diote elkarri EAJk eta EH Bilduk

Gasteizko aurrekontuen onarpena ika-mika iturri izaten ari da EAJren eta EH Bilduren artean. Batak besteari leporatzen diote hauteskunde interesak bultzatuta jokatu izana. Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruaren arabera, EH Bilduk "argazki bat nahi zuen". Pello Otxandiano EH Bilduko ordezkariaren hitzetan, berriz, EAJk "hautu politikoa" egina du, koalizioarekin akordiorik ez ixteko. 
