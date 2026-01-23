El Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes de manera definitiva los presupuestos de 2025 con los votos del equipo de Gobierno —PSE y PNV—, y los de EH Bildu, el "más alto de la historia" de la ciudad por tercer año consecutivo, alcanzando los 507,5 millones de euros, un 6,49 % más que en el ejercicio anterior.

"Hoy es un gran día porque volvemos a sacar adelante otros presupuestos, y ya vamos tres de tres. Vitoria, avanza y lo hace con fuerza", ha declarado la alcaldesa, Maider Etxebarria, tras la votación.

La teniente de alcaldesa y portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, ha señalado que este acuerdo "no altera el rumbo ni desplaza las prioridades" del equipo de Gobierno. "No hay giro ideológico, no hay cesión de liderazgo", ha declarado la teniente de alcaldesa.

Desde EH Bildu se han felicitado por el acuerdo presupuestario alcanzado con PSE-EE y PNV, al que la portavoz, Rocio Vitero, se ha referido como "satisfactorio". Este acuerdo presupuestario, además, consolida y amplía el marco que ya pusimos en años anteriores y profundiza en aquellos objetivos y prioridades de EH Bildu", ha añadido.



Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha reiterado que el proyecto de presupuestos no les gustaba ya que "da continuidad a lo de siempre" y "no hace frente a los problemas reales" de la ciudadanía.

El portavoz del PP, Iñaki García Calvo, ha descrito el acuerdo alcanzado como "perjudicial" para la ciudad. "Cada vez somos más los vitorianos que vemos con preocupación lo que están trayendo estos tipos de pactos", ha señalado.