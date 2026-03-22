EKIALDE HURBILA

Otxandianok "bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio Pradalesi

Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak kritikatu egin du Mikel Torres Ekonomia sailburuak "armagintza-industria babestu eta garatzearen alde" egin zuela.

VITORIA, 05/02/2026.- El portavoz del EH Bildu, Peio Otxandiano, durante una comparecencia previa al pleno del Parlamento Vasco, este jueves en el que la cámara retoma los plenos ordinarios tras el parón navideño y del mes de enero, inhábil para la Cámara, con el debate de iniciativas sobre vivienda, el uso del euskera en la Administración Pública, y los servicios sociales. EFE/Adrián Ruiz Hierro
Otxandiarra, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio lehendakariari, AEBren "gerra globala"ren ondorioz "neurri ekonomiko garestiak" hartu behar diren une batean.

Bere blog pertsonalean argitaratutako artikulu batean, Otxandianok honako hau adierazi du: "Gaur gure industria gerraren ondorioetatik babesteko zein neurri hartu behar ditugun eztabaidatzen ari gara, baina atzo gerrak eskaintzen zizkigun aukerak balioan jartzen genituen". "Oraindik oihartzuna dute Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuaren 2025eko otsailaren 4ko hitzek, armagintza-industria babestearen eta garatzearen alde egin zuenean (gerraren aurkako aldarriarekin nahiko kontraesankorra, bide batez)", gaineratu du.

Gogorarazi duenez, 2025eko udan AEBren eta EBren arteko merkataritza-akordioa sinatu zen, Europako interes estrategikoen "aurkakoa", bere ustez, eta Europa "zatitu eta ahultzeko asmoa publikoki adierazten duenaren interesekin lerrokatuta" dagoena. "Akordio horren bidez, Europak autonomia estrategikoa sakrifikatu zuen eta European Green Deal izenaz ezagutu zen berrindustralizatze berdea alboratu zuen. Akats estrategiko itzela", dio.

Buruzagi independentistaren ustez, armen erosketarekin AEBko industria militarra bultzatzen ari dira: "gerraren zerbitzura dagoen AEBetako industria militarra sustatzen dugu, eta horrek neurri ekonomiko garestiak hartzera behartzen gaitu". "Gaur, gas natural likidotua beste merkatu batzuetan baino askoz garestiago erosten diogu AEBri, hark eragiten dituen gerrek sortutako energia-prezioen igoera arintzeko asmoz Errusiako petrolioari zigorrak kentzen dizkioten bitartean", azaldu du.

Hala eta guztiz ere, honako hau azpimarratu du: "Lehendakariak ez du hitz argirik esan gerra-ekonomiak gure industrian eragiten dituen kalteen inguruan". "Ez dugu ikusi haren aldetik jarrera garbirik Europako autonomia estrategikoaren alde (funtsezkoa gure herriaren interesentzat), ezta hainbeste jokoan genuen hiru trantsizioen bidezko berrindustrializazioari heltzeko ere", gaineratu du.

Otxandianoren esanetan, Venezuelari eta Irani egindako erasoekin, AEBk "modu nabarmenean urratu du nazioarteko zuzenbidea, eta, bide batez, interes geoestrategikoak indar gordinaren bidez ezarri nahi diren mundu bati hasiera eman dio". 

Pradalesi egotzi dio ez diola ezer ere entzun Europako Batzordeko presidentearen "eldarnioei" buruz, "esan zuenean Europak ezin duela arauetan oinarritutako mundu-ordena batean fidatu eta kanpo-politika errealistagoa hartu behar duela".

Horren ustez, "Europaren gainbehera politika neoliberalen zuzeneko ondorioa da: elite oligarkikoen esku dagoen Europa, porrot egin duen Europa da". Otxandianoren arabera, "giza eskubideak eraginkor eta exijigarri egiteko deitua dagoen sistema juridikoari uko egiten dion Europa, eta, beraz, Ilustrazioaren printzipioei uko egiten diena, Europa hila da".

Zure interesekoa izan daiteke

PSNko zinegotzi batek eraman du Korrikako lekukoa Milagron, eta ikusleen artean Santos Cerdan izan da

Erriberan ibili da larunbat honetan Korrika eta Milagron, PSNko zinegotzi sozialista batek eraman du lekukoa Udalaren izenean (UPNk eta PSNk osatzen dute udalbatza). Euskadin ez bezala, alderdi sozialista normaltasunez ari da Korrikan parte hartzen Nafarroan. Milagro, bestalde, Santos Cerdan PSOEren antolakuntzako idazkari ohiaren herria da eta ETBk jaso duenez, terraza batean harrapatu du Korrika. Handik, irribarretsu agurtu ditu korrikalariak. 

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
EAJ "pozik" dago krisiaren aurkako neurriekin, baina "ez da nahikoa", EH Bilduren ustez

Jeltzaleen arabera, neurri horiek "elektrizitatearen eta erregaien azken prezioa familientzat eta autonomoentzat eskuragarriagoa izaten lagunduko dute". Koalizio abertzaleak positibotzat jo du Sanchezi helarazitako hiru proposamen jaso izana, baina neurriek energia eta petrolio enpresa handien irabaziak handituko dituztela kritikatu du. Bestalde, PPk ez du bere babesa ziurtatu, eta Podemosek esan du krisiaren aurkako plana ez dela eraginkorra.

