Otxandianok "bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio Pradalesi
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak kritikatu egin du Mikel Torres Ekonomia sailburuak "armagintza-industria babestu eta garatzearen alde" egin zuela.
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "lidergo politiko sendo baten falta" leporatu dio lehendakariari, AEBren "gerra globala"ren ondorioz "neurri ekonomiko garestiak" hartu behar diren une batean.
Bere blog pertsonalean argitaratutako artikulu batean, Otxandianok honako hau adierazi du: "Gaur gure industria gerraren ondorioetatik babesteko zein neurri hartu behar ditugun eztabaidatzen ari gara, baina atzo gerrak eskaintzen zizkigun aukerak balioan jartzen genituen". "Oraindik oihartzuna dute Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuaren 2025eko otsailaren 4ko hitzek, armagintza-industria babestearen eta garatzearen alde egin zuenean (gerraren aurkako aldarriarekin nahiko kontraesankorra, bide batez)", gaineratu du.
Gogorarazi duenez, 2025eko udan AEBren eta EBren arteko merkataritza-akordioa sinatu zen, Europako interes estrategikoen "aurkakoa", bere ustez, eta Europa "zatitu eta ahultzeko asmoa publikoki adierazten duenaren interesekin lerrokatuta" dagoena. "Akordio horren bidez, Europak autonomia estrategikoa sakrifikatu zuen eta European Green Deal izenaz ezagutu zen berrindustralizatze berdea alboratu zuen. Akats estrategiko itzela", dio.
Buruzagi independentistaren ustez, armen erosketarekin AEBko industria militarra bultzatzen ari dira: "gerraren zerbitzura dagoen AEBetako industria militarra sustatzen dugu, eta horrek neurri ekonomiko garestiak hartzera behartzen gaitu". "Gaur, gas natural likidotua beste merkatu batzuetan baino askoz garestiago erosten diogu AEBri, hark eragiten dituen gerrek sortutako energia-prezioen igoera arintzeko asmoz Errusiako petrolioari zigorrak kentzen dizkioten bitartean", azaldu du.
Hala eta guztiz ere, honako hau azpimarratu du: "Lehendakariak ez du hitz argirik esan gerra-ekonomiak gure industrian eragiten dituen kalteen inguruan". "Ez dugu ikusi haren aldetik jarrera garbirik Europako autonomia estrategikoaren alde (funtsezkoa gure herriaren interesentzat), ezta hainbeste jokoan genuen hiru trantsizioen bidezko berrindustrializazioari heltzeko ere", gaineratu du.
Otxandianoren esanetan, Venezuelari eta Irani egindako erasoekin, AEBk "modu nabarmenean urratu du nazioarteko zuzenbidea, eta, bide batez, interes geoestrategikoak indar gordinaren bidez ezarri nahi diren mundu bati hasiera eman dio".
Pradalesi egotzi dio ez diola ezer ere entzun Europako Batzordeko presidentearen "eldarnioei" buruz, "esan zuenean Europak ezin duela arauetan oinarritutako mundu-ordena batean fidatu eta kanpo-politika errealistagoa hartu behar duela".
Horren ustez, "Europaren gainbehera politika neoliberalen zuzeneko ondorioa da: elite oligarkikoen esku dagoen Europa, porrot egin duen Europa da". Otxandianoren arabera, "giza eskubideak eraginkor eta exijigarri egiteko deitua dagoen sistema juridikoari uko egiten dion Europa, eta, beraz, Ilustrazioaren printzipioei uko egiten diena, Europa hila da".
Parte-hartzea aurreko bozetan baino altuagoa izan da eguerdirako Pirinio Atlantikoetan, baina lehen itzulian baino txikiagoa
Gaurkoan, parte-hartzea % 23,95ekoa izan da 12:00etarako, baina % 26,74koa izan zen lehen itzulian; duela sei urte, berriz, % 19,85ekoa izan zen. Ipar Euskal Herriko 11 herritan egiten ari dira udal hauteskundeak gaur.
Pradalesek Agirreren ondarea aldarrikatu du haren heriotzaren urteurrenean: "Bake gizona, letra larriz"
Lehendakariak Jose Antonio Agirre ekarri du gogora, haren heriotzaren 66. urteurrenean, eta haren balioek nazioarteko egungo testuinguruan duten indarra azpimarratu du.
Abian da udal hauteskundeen bigarren itzulia Ipar Euskal Herriko 11 herritan
Baionan eta Biarritzen aliantzak lortu dituzte aste honetan bigarren itzulirako txartela lortu duten zerrendetako batzuek. Kanbon, Donibane Lohizunen, Hendaian, Urruñan, Maulen, Bokalen, Beskoitzen eta Azkainen, ordea, ez dute adostasunik lortu, eta hautagaitza bakoitzak bere bidea egingo du.
Ione Belarrak "zitala" deitu dio Josu Jon Imazi
Irango gerraren harira, deigarria izan da gaur Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuaren kontra erabili dituen hitzak: "Gerra hau Josu Jon Imazek ordaindu dezala, zitalki joan zen-eta Donald Trumpengana".
PSNko zinegotzi batek eraman du Korrikako lekukoa Milagron, eta ikusleen artean Santos Cerdan izan da
Erriberan ibili da larunbat honetan Korrika eta Milagron, PSNko zinegotzi sozialista batek eraman du lekukoa Udalaren izenean (UPNk eta PSNk osatzen dute udalbatza). Euskadin ez bezala, alderdi sozialista normaltasunez ari da Korrikan parte hartzen Nafarroan. Milagro, bestalde, Santos Cerdan PSOEren antolakuntzako idazkari ohiaren herria da eta ETBk jaso duenez, terraza batean harrapatu du Korrika. Handik, irribarretsu agurtu ditu korrikalariak.
ETAk hil zuen Juan Priede Orioko zinegotzi sozialista gogoratu dute
Jose Ignacio Asensiok esan du apartheid politikoa gauzatzea ekidin zutela Priede bezalako pertsonek. Urte gogor haietan askatasunaren alde pauso bat eman zutela nabarmendu du, eta haien memoria politikoki ez erabiltzeko eskatu dio eskuinari eta ultraeskuinari.
Soledad Iparragirre ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman diote, eta espetxetik atera ahalko da astelehenetik ostiralera
Espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatu zaio, eta, hala, lanegunetan Martuteneko kartzelatik atera ahalko da, lo egitera itzuli beharko bada ere.
Lehendakariaren dekalogoa energia krisiari aurre egiteko neurrien artean jaso izana ondo hartu du Eusko Jaurlaritzak
Familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko lagungarria izango dela uste du Jaurlaritzak, baina faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (muga-zergek eta erregaien garestitzeak eragindakoa) jasan duten industria-enpresentzat neurriak hartzea.
EAJ "pozik" dago krisiaren aurkako neurriekin, baina "ez da nahikoa", EH Bilduren ustez
Jeltzaleen arabera, neurri horiek "elektrizitatearen eta erregaien azken prezioa familientzat eta autonomoentzat eskuragarriagoa izaten lagunduko dute". Koalizio abertzaleak positibotzat jo du Sanchezi helarazitako hiru proposamen jaso izana, baina neurriek energia eta petrolio enpresa handien irabaziak handituko dituztela kritikatu du. Bestalde, PPk ez du bere babesa ziurtatu, eta Podemosek esan du krisiaren aurkako plana ez dela eraginkorra.