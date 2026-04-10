Frantziako Fiskaltzak bete beharrik gabeko bost urteko zigorra eskatu du Josu Urrutikoetxearentzat

Frantziako estatutik behin betiko kanporatzea ere eskatu du fiskalak. Defentsak, berriz, ez kanporatzeko deia egin du. Auzia epaiaren zain geratu da. Uztailaren 2an emango dute jakitera.

Josu Urrutikoetxea epaiketara sartzen. Argazkia: EFE.
Josu Urrutikoetxea epaiketara sartzen. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Bost urteko kartzela-zigorra, baina bete beharrik gabea, eta Frantziako Estatutik behin betiko kanporatzea eskatu ditu Frantziako Fiskaltzak Josu Urrutikoetxearentzat, Parisko Apelazio Auzitegian egiten ari diren epaiketan. 

2002ko abendutik 2005eko maiatzera bitartean ETArekin zerikusia izateagatik epaitzen ari dira egunotan Urrutikoetxea. Haren aurkako elementu nagusiak Lourdesen eta Villeneuve-sur-Loten zeuden ETAren bi etxebizitzatan egon izanaren frogak dira. Horietan 2005eko apirilean atxilotu zituzten Peio Eskisabel eta Jose Manuel Ugartemendia bizi izan ziren.

Frantzian egiteko zeukan azken auzi hau epaiaren zain geratu da. Uztailaren 2an argitaratuko da emaitza.

Ministerio Fiskalaren ordezkariak ostiral honetan egin duen hitzaldian berretsi du Urrutikoetxea ez dela "bake-negoziatzaile" gisa ikusi behar, nahiz eta defentsa ikuspegi hori ematen saiatu den epaiketan zehar. Fiskalaren iritziz, "negoziazioetan parte hartu" bazuen, "atentatuekin, erabateko atxikimenduan zegoen erakunde batean inplikatuta zegoelako da".

Halaber, gogorarazi du akusatuari terrorismoagatik hamar urteko kartzela-zigorra ezarri ziotela Frantzian, 1989ko urtarrilean Baionan pistola batekin eta granada batekin atxilotu ondoren, eta Espainiako justiziak estradizioa eskatzen duela 1989an Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako atentatuan parte hartzeagatik epaitzeko.

Hala ere, onartu du "auzitegiak bere erantzukizuna erlatibizatu" behar duela, sumarioan egozten zaizkion elementuak kontuan hartuta, eta epaitutako gertaeretatik ez duela ekintza terroristekin loturarik izan.

Bestalde, Urrutikoetxeak adierazi du bere zeregina "negoziazio bide bat bilatzea" zela, baina "militantea" izan zela eta, beraz, "erantzukizuna" zuela onartu du. "Gatazkaren ondorioak konpontzeko aldebiko negoziaziorik lortu ez izanak" nahigabetzen duela azaldu du eta Espainiako Gobernuari aurpegiratu dio “torturetan eta nazioarteko zuzenbidearekin duen erantzukizuna” ez aitortzea.

Bere hitzetan, bere ibilbidean zehar Frantziako Iraultzaren eta Giza Eskubideen eta Herritarren Adierazpenaren printzipioetako bati jarraitu dio; bere hitzetan, "gobernuak herriaren eskubideak urratzen dituenean, matxinada eskubide sakratuena eta betebeharretan ezinbestekoena" dela esaten duen printzipioari. "Zoritxarrez, gure kasuan baliabide guztiak erabiltzen ditugu (...) eta horrek mina eta sufrimendua eragin zituen ondorio atzeraezinak izan zituen", gaineratu du.

Azken alegatuetan, defentsak ez du absoluzioa eskatu, baina saiatu da Frantziako estatutik ez kanporatzeko eskatzen, Ipar Euskal Herrian, 13 urteko alabarengandik eta haren amarengandik gertu, bizi dela argudiatuta.

Josu Urrutikoetxeak ostegun eta ostiral honetan egingo dio aurre Frantzian egiteke duen azken epaiketari
Zure interesekoa izan daiteke

Euskal Hirigune Elkargoak larunbatean hautatuko du lehendakaria, eta gutxienez lau hautagai izango dira

09:00etan bilera hasi arteko epea duten arren, lau dira, momentuz, Elkargoa gidatzeko nahia adierazi dutenak: Jean Rene Etchegaray, Baionako auzapeza eta Elkargoko lehendakaria orain arteko bi agintaldietan; Alain Iriart, Hiriburuko ezker abertzaleko auzapeza; Peio Etxeleku, Kanboko auzapez jeltzalea, eta Pascal Lesellier, Baionako eskuin muturreko hautetsia.

Rufianek eta Monterok ezkerra batzea eskatu dute, Voxi aurre egiteko: "Bestela, banan-banan hilko gaituzte"

Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak eta Irene Montero Podemoseko bigarrenak PSOEren ezkerretara dauden alderdien batasuna aldarrikatu dute, eta biek defendatu dute ezkerreko balizko fronte horien gidaritza euren alderdiek hartzea Estatuan eta Katalunian. "Betela, banan-banan hilko gaituzte", esan dute, Bartzelonan egin duten ekitaldia.   

(Foto de ARCHIVO) El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otxandianok "haren kapital politikoa jartzeko" eskatu dio Pradalesi, "estatus politiko berriaren eztabaida erdigunean kokatzeko"

EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak gehiengo kualifikatuak eta giro politiko "nahiko aldekoa" direla aprobetxatzearen alde egin du, "herri akordioak, akordio nazionalak eta estatu ikuspegia duten itunak lortzeko" EAEn, bere ustez, eta egungo testuinguru historikoan, hori baita "herri honen interesak babesteko alternatiba zentzuzko bakarra".

