Frantziako Fiskaltzak bete beharrik gabeko bost urteko zigorra eskatu du Josu Urrutikoetxearentzat
Frantziako estatutik behin betiko kanporatzea ere eskatu du fiskalak. Defentsak, berriz, ez kanporatzeko deia egin du. Auzia epaiaren zain geratu da. Uztailaren 2an emango dute jakitera.
Bost urteko kartzela-zigorra, baina bete beharrik gabea, eta Frantziako Estatutik behin betiko kanporatzea eskatu ditu Frantziako Fiskaltzak Josu Urrutikoetxearentzat, Parisko Apelazio Auzitegian egiten ari diren epaiketan.
2002ko abendutik 2005eko maiatzera bitartean ETArekin zerikusia izateagatik epaitzen ari dira egunotan Urrutikoetxea. Haren aurkako elementu nagusiak Lourdesen eta Villeneuve-sur-Loten zeuden ETAren bi etxebizitzatan egon izanaren frogak dira. Horietan 2005eko apirilean atxilotu zituzten Peio Eskisabel eta Jose Manuel Ugartemendia bizi izan ziren.
Frantzian egiteko zeukan azken auzi hau epaiaren zain geratu da. Uztailaren 2an argitaratuko da emaitza.
Ministerio Fiskalaren ordezkariak ostiral honetan egin duen hitzaldian berretsi du Urrutikoetxea ez dela "bake-negoziatzaile" gisa ikusi behar, nahiz eta defentsa ikuspegi hori ematen saiatu den epaiketan zehar. Fiskalaren iritziz, "negoziazioetan parte hartu" bazuen, "atentatuekin, erabateko atxikimenduan zegoen erakunde batean inplikatuta zegoelako da".
Halaber, gogorarazi du akusatuari terrorismoagatik hamar urteko kartzela-zigorra ezarri ziotela Frantzian, 1989ko urtarrilean Baionan pistola batekin eta granada batekin atxilotu ondoren, eta Espainiako justiziak estradizioa eskatzen duela 1989an Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako atentatuan parte hartzeagatik epaitzeko.
Hala ere, onartu du "auzitegiak bere erantzukizuna erlatibizatu" behar duela, sumarioan egozten zaizkion elementuak kontuan hartuta, eta epaitutako gertaeretatik ez duela ekintza terroristekin loturarik izan.
Bestalde, Urrutikoetxeak adierazi du bere zeregina "negoziazio bide bat bilatzea" zela, baina "militantea" izan zela eta, beraz, "erantzukizuna" zuela onartu du. "Gatazkaren ondorioak konpontzeko aldebiko negoziaziorik lortu ez izanak" nahigabetzen duela azaldu du eta Espainiako Gobernuari aurpegiratu dio “torturetan eta nazioarteko zuzenbidearekin duen erantzukizuna” ez aitortzea.
Bere hitzetan, bere ibilbidean zehar Frantziako Iraultzaren eta Giza Eskubideen eta Herritarren Adierazpenaren printzipioetako bati jarraitu dio; bere hitzetan, "gobernuak herriaren eskubideak urratzen dituenean, matxinada eskubide sakratuena eta betebeharretan ezinbestekoena" dela esaten duen printzipioari. "Zoritxarrez, gure kasuan baliabide guztiak erabiltzen ditugu (...) eta horrek mina eta sufrimendua eragin zituen ondorio atzeraezinak izan zituen", gaineratu du.
Azken alegatuetan, defentsak ez du absoluzioa eskatu, baina saiatu da Frantziako estatutik ez kanporatzeko eskatzen, Ipar Euskal Herrian, 13 urteko alabarengandik eta haren amarengandik gertu, bizi dela argudiatuta.
