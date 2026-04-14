Euskararen Legea eztabaidatzeko epea luzatzea eskatuko dio EAJk Eusko Legebiltzarreko mahaiari
Alderdi jeltzalearen esanetan, euskarak akordio bat behar du, "orain hori baita garrantzitsuena", eta, akordio hori lortzeko beste alderdiekin negoziatzen hilabeteak daramatzan arren, denbora gehiago behar dutela onartu du. "Gure proposamenak euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridikotik blindatzea du helburu", defendatu du. EH Bilduk alderdi interesak lehenestea egotzi die EAJri eta PSE-EEri.
EAJk Enplegu Publikoaren Legea (Euskararen Legea deritzona) aldatzeko epea luzatzea eskatuko dio Eusko Legebiltzarreko Mahaiari.
EITBk jakin duenez, alderdiak bi astez luzatzea proposatuko du, eta mahaiak onartu egin beharko du. Legebiltzarreko mahaian, EAJren ordezkariez gain, EH Bildu eta PSE-EEren ordezkariak daude.
"Euskarak akordio bat behar du. Hori da guretzat une honetan garrantzitsuena", adierazi du alderdiak ohar batean, eta "akordio hori posible" dela uste badute ere, "lortzeko denbora gehiago behar" dutela aitortu dute.
Ekainaren 20an proposamena erregistratu zuenetik, EAJk hilabeteak daramatza beste alderdiekin lege horren aldaketa negoziatzen, "batez ere gure gobernukidearekin", PSE-EErekin, alegia.
Jeltzaleen hitzetan, euren proposamenak "euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridiktik blindatzea" bilatzen du; "errealismotik" egindako proposamena dela gaineratu du, "batzuen maximalismotik zein besteen immobilismotik" urrun.
EAJk ziurtatu duenez, ez du negoziazioa utziko, "azken minutura arte" saiatuko da.
"Euskadik akordio bat behar du eta euskarak akordio bat behar du. Gai oso garrantzitsua da, eta ezin dugu amore eman", esan du.
Enplegu Publikoaren Legearen erreforman alderdi interesak lehenestea egotzi die EH Bilduk EAJri eta PSE-EEri
Enplegu Publikoaren Legearen erreformaren tramitazioa azken txanpan sartu den honetan, Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak EAJri eta PSE-EEri aurpegiratu die interes alderdikoiak lehenestea hizkuntza-eskakizunak blindatzearen aurretik, "koste politikoa minimizatu nahian".
Lege erreforma hori adosteko koalizioaren prestasuna eta borondatea berretsi ditu gaur EH Bilduko legebiltzarkideak. Ildo horretan, mahai gainean dagoen aukera hori, hizkuntza-eskakizunen sistemaren blindatzea adosteko aukera, alegia, pasatzen ez uzteko eskatu die EAJri eta PSE-EEri. EH Bilduren eskuak luzaturik jarraitzen duela, eta, borondatea baldin badago, oraindik ere lege erreforma adosteko garaiz daudela azpimarratu du.
EH Bilduren arabera, zuzenketak aurkezteko epea luzatzea positiboa izango da negoziatzeko borondatea baldin badago soilik. "Hori da gakoa, ez denbora, orain arte denbora egon delako, baina ez dute baliatu EH Bildurekin negoziatzeko”, gehitu du.
Aztiriaren esanetan, oinarriak egon badaude "akordio politiko zabala lortzeko": bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna, herritar guztien hizkuntza eskubideen errespetua eta prozesuaren malgutasuna eta progresibitatea. Hori horrela, ulergaitza egiten zaio EAJ eta PSE-EE eztabaida horretan erakusten ari diren jarrera, "hasieratik EH Bildu negoziaziotik kanpo utzi dutelako".
Zure interesekoa izan daiteke
Sanchez, Begoña Gomezen auzipetzeari buruz: "Ziur nago, denborak jarriko du bakoitza dagokion tokian"
Begoña Gomez emaztea akusatuen aulkian eserita ikusiko ote duen galdetuta, Justiziari "justizia egiteko" eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak.
Amaia Aguirre Getxoko alkatea ez da hurrengo udal-hauteskundeetara aurkeztuko
Oraingoz, Bizkai Buru Batzarrak ez du jakinarazi nor izango den Getxoko hautagaitza jeltzalearen burua. Erabakia udalerriko hiru batzokiek hartuko dute.
Migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak iragarri duenez, egoera irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko Espainiako Gobernuak onartuko duen "behin betiko" testua izan bezain laster, Eusko Jaurlaritzak gida bat egin eta argitaratuko du, "denbora errekorrean". Horretan, izapideak egiteko baldintzak eta urratsak azalduko dira.
Koldoren emazte ohiak esan du Ferraz “oso zorrotza” zela gastuen itzulketekin, eta eskatu egiten zituela tiketak
Patricia Urizek Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketan deklaratu du, eta ukatu egin du dirua aipatzeko hizkera kodetua erabiltzen zuela; beste lekuko batzuek, berriz, eskudiruz egindako ordainketak eta maskaren auziarekin lotutako operazioak azaldu dituzte.
Kitchen auziko polizia-ikerketaren buruak esan du Barne Ministerioak Barcenasi kontrol "sakona" egin ziola, espetxean zela
Ministerio Fiskalak egindako galderei erantzunez, ikerketa polizialaren arduradunak azaldu du ikerketak argi utzi zuela Villarejok bi pertsonari ematen ziela auziari buruzko aurrerapausoen eta albisteen berri: Eugenio Pino zuzendari laguntzaile operatiboari eta "batez ere" Estatu idazkari ohi Francisco Martinezi.
Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta, askotan, pertsonalak"
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, ETB2ko En Jake saioan erantzun dio de Andres popularrari, esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da hori kontua. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta adierazi duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.
"Ezker erradikalari lekukoa ematea" egotzi dio Euskadiko PPk EAJri, eta horren adibide jarri du jeltzaleek Iriarti Iparraldean emandako babesa
Gasteizen egin duen prentsaurreko batean, Javier de Andres EAEko PPren presidenteak salatu du "ulertezina" dela EAJ "zentralitatean egotea eta haren botoak beti Bildun amaitzea", Alain Iriart (EH Bai) Euskal Hirigune Elkargoaren buru izateko EAJk emandako babesari aipamena eginda.
Begoña Gomez epaitzea proposatu du Peinado epaileak, lau delitu egotzita
Juan Carlos Peinado magistratuak auziaren instrukzioa itxitzat eman du, eta Pedro Sanchezen emaztea epaitzea proposatu du, lau delitu egotzita: eraginen trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Halaber, bost eguneko epea eman die aldeei ondorioak aurkez ditzaten.
Otxandianoren arabera, Iparraldeko dinamika politikoak inspiragarriak izan beharko lirateke Hegoaldean
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailearen arabera, "herri honek behar du EAJ eta EH BIlduren arteko esparru bat, adostua".