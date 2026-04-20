Barcenas: "Gidariak eskura zuen nire telefonora, etengabe; autoan uzten nuen bileretara joaten nintzenean"

PPko diruzain ohiak kaltetutzat jo du "Kitchen Operazioa" delakoaren epaiketan, eta Sergio Riosekin lan egiteari utzi ziola esan du, bere emazteak bere jokabideari buruzko zalantzak izan ostean.

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 20/04/2026.- Luis Bárcenas declara ante la Audiencia Nacional este lunes en el juicio del caso Kitchen como perjudicado por esta supuesta trama parpolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido. EFE/ Fernando Villar
Barcenasek epaiketan deklaratu du. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Luis Barcenas PPko diruzain ohiak Auzitegi Nazionalean adierazi duenez, Sergio Rios 2013 eta 2014 urteen artean izan zen bere gidaria eta "etengabe sar zitekeen" bere telefono mugikorrera, autoan utzi ohi baitzuen bileretara joaten zenean. Deklarazioa "Kitchen Operazioa" delakoaren epaiketan egin du. Operazio parapolizial bat ikertzen ari dira, diruzain ohiaren informazio garrantzitsua lapurtzeko, ustez Mariano Rajoyren Gobernuan Barne Ministerioak bultzatuta.

Barcenasek azaldu duenez, Riosek gidari lanak egiteaz gain, " edozertarako mutila" zen, eta administrazio-lanez ere arduratzen zen, hala nola txekeak kobratzeaz edo dokumentazioa eramateaz. Bere testigantzaren arabera, gidariak bere dispositiboetarako sarbidea zuen, eta gailu horiek "Faraday kutxa" baten moduan jokatzen zuen (telefonoa aurkitzea eragozteko) zorro baten barruan egoten ziren ibilgailuan.

Diruzain ohiak azaldu duenez, PPko segurtasun-buru ohi baten gomendioz kontratatu zuen Rios, eta lan-harremana 2013ko otsailetik 2014ko udaberrira bitartean luzatu zen. Lan-harremana Barcenasen emazteak gidariaren portaerari buruzko zalantzak azaldu zizkionean amaitu zen.

Halaber, Soto del Realen espetxeratu zuten egunean, 2013ko ekainean, Rios espetxera joan zen arropa ematera eta gauza pertsonalak eraman zituen, besteak beste, telefono mugikorra.

Epaiketaren aurreko saioetan, Polizia Nazionaleko agenteek ziurtatu zuten Riosek, Enrique Garcia Castaño komisarioarekin batera, ustez Barcenasenak ziren bi telefono entregatu zituela Madrilgo kafetegi batean, edukia iraultzeko. Gertakari horiek "Kitchen" operazioari lotutako ustezko sare parapolizialari buruzko auzian aztertutako frogen parte dira.

PP Politika

Denis Itxaso: “Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzen artean, bi fatxada izateko baldintza ezabatuko dugu, besteak beste”

Denis Itxaso: "Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzen artean, bi fatxada izateko baldintza ezabatuko dugu, besteak beste"

Eusko Jaurlaritzak asteartean Gobernu Kontseiluan onartuko duen dekretu berriak etxebizitza politikako neurri sorta zabala martxan jartzea ekarriko du, azken hilabeteetan iragarritako ildo nagusiak garatzeko. Neurrien artean, lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzak malgutuko dira, eta horri esker, Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, 7.500 lokal inguruk izango dute erabilera aldatzeko aukera Euskadin. Denis Itxasoren hitzetan, "orain arte bi fatxada edukitzea eskatzen zen lokal horiek etxebizitza bihurtzeko, baina hemendik aurrera ez da hori exijituko, eta beste hainbat baldintza ere malgutuko ditugu".

