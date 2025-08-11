El BBVA mantiene su oferta y sigue adelante con la OPA sobre el Sabadell
El BBVA sigue adelante con la opa sobre el Banco Sabadell y espera que los accionistas de la entidad catalana puedan decidir en septiembre si aceptan su oferta de compra, que pasa por el canje de acciones, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV).
De esta forma, el BBVA despeja la duda de las últimas semanas de si finalmente retiraba su oferta porque no estaba dispuesto a mejorarla y mantiene la oferta, aunque los accionistas del Sabadell siguen perdiendo dinero con el canje, aproximadamente un 6 %.
La decisión del grupo que preside Carlos Torres de mantener la opa llega una semana después de que los accionistas del Banco Sabadell aprobaran casi por unanimidad la venta de su filial británica TSB al Banco Santander, y el reparto de un dividendo extraordinario de 2500 millones de euros cuando se cierre la operación.
A partir de ahora el BBVA actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto de la operación por parte de la CNMV. Y también se espera que en ese momento el banco desvele sus planes para el Sabadell.
El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, dijo a finales de julio que el foco de la entidad es la creación de valor e insistió en que invierten capital solo si tiene sentido desde esta óptica de creación de valor.
Sin embargo, el banquero reconocía entonces que no había garantías de que siguieran adelante con la opa y dejaba incluso la puerta abierta a retirar la oferta tras las juntas del Banco Sabadell de la pasada semana.
Lo que dejó claro durante su intervención es que no pensaban mejorar el precio, como parecía exigir en aquel momento el mercado a la vista de la cotización de ambas entidades, ni tampoco bajar el porcentaje de aceptación de la opa, que está en el 50 % del capital, ya que el BBVA busca tener el control de la entidad.
Finalmente, el BBVA sigue adelante una vez más con sus planes de compra a pesar del respaldo casi unánime de los accionistas del Sabadell a la venta del TSB y el reparto de un dividendo extraordinario de 2500 millones, al igual que hizo cuando el Gobierno español impuso la condición de que ambas entidades no podrán fusionarse al menos en tres años.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió que los dos bancos, en caso de prosperar la opa, tendrán que mantener su independencia durante tres años, que pueden llegar a ser cinco, lo que complica la operación porque retrasa la posibilidad de conseguir sinergias y ahorros de costes. No obstante, el BBVA tiene la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo.
