BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean

Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.

Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

BBVAk aurrera jarraitzen du Sabadell bankua erosteko eskaintzarekin, eta irailean Kataluniako erakundeko akziodunek onartu ahal izatea espero du, Balore Merkatuen Batzorde Nazionalak gaur jakitera eman duenez.

Horrela, BBVAk azken asteetako zalantza argitu du: eskaintza atzera bota, ez zegoelako hobetzeko prest, edo eskaintzari eutsi, nahiz eta Sabadelleko akziodunek trukearekin dirua galtzen jarraitzen duten, % 6 inguru.

Sabadell bankuko akziodunek ia aho batez onartu zuten TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea, eta operazioa ixtean 2.500 milioi euroko dibidendua banatzea.

Horrela, BBVAk eskaintzaren inguruko informazio garrantzitsu guztia eguneratu eta argitaratuko du, baliteke irailaren hasieran, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak operazioa onartzea aurreikusten denean. Halaber, espero da une horretan bankuak Sabadellentzako dituen egitasmoen berri emango duela.

Onur Genç BBVAko kontseilari delegatuak uztailaren amaieran esan zuen erakundearen xedea balioa sortzea dela, eta nabarmendu zuen kapitala inbertitzen dutela soilik balioa sortzeko ikuspegi horretatik zentzua badu.

Hala ere, bankariak aitortu zuen orduan ez zegoela eskaintzarekin aurrera egingo zuten bermerik, eta joan den asteko Sabadell bankuaren batzarren ostean eskaintza atzera botatzeko atea zabalik utzi zuen.

Bere hitzaldian argi utzi zuena da ez zutela eskaintza hobetzeko asmorik, bi erakundeen kotizazioa ikusita merkatuak une hartan eskatzen bide zuen bezala, ezta erosketa onartzeko akziodunen ehunekoa jaistea ere, kapitalaren % 50ean baitago, BBVAk erakundearen kontrola bereganatzea bilatzen baitu.

Azkenik, BBVAk beste behin ere aurrera jarraitzea erabaki du, nahiz eta Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSBren salmentaren alde egin eta 2.500 milioiko ezohiko dibidendua banatu. Espainiako Gobernuak operazioa burutzeko baldintzak ezarri zituenean erabaki berdina hartu zuen BBVAk.

Pedro Sanchezen Gobernuak erabaki zuen bi bankuek, operazioarekin aurrera eginez gero, hiru urtez eutsi beharko diotela independentziari (bost izan daitezke), eta horrek zaildu egiten du operazioa, sinergiak lortzeko eta kostuak aurrezteko aukera atzeratzen duelako.

