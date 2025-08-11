BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean
Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.
BBVAk aurrera jarraitzen du Sabadell bankua erosteko eskaintzarekin, eta irailean Kataluniako erakundeko akziodunek onartu ahal izatea espero du, Balore Merkatuen Batzorde Nazionalak gaur jakitera eman duenez.
Horrela, BBVAk azken asteetako zalantza argitu du: eskaintza atzera bota, ez zegoelako hobetzeko prest, edo eskaintzari eutsi, nahiz eta Sabadelleko akziodunek trukearekin dirua galtzen jarraitzen duten, % 6 inguru.
Sabadell bankuko akziodunek ia aho batez onartu zuten TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea, eta operazioa ixtean 2.500 milioi euroko dibidendua banatzea.
Horrela, BBVAk eskaintzaren inguruko informazio garrantzitsu guztia eguneratu eta argitaratuko du, baliteke irailaren hasieran, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak operazioa onartzea aurreikusten denean. Halaber, espero da une horretan bankuak Sabadellentzako dituen egitasmoen berri emango duela.
Onur Genç BBVAko kontseilari delegatuak uztailaren amaieran esan zuen erakundearen xedea balioa sortzea dela, eta nabarmendu zuen kapitala inbertitzen dutela soilik balioa sortzeko ikuspegi horretatik zentzua badu.
Hala ere, bankariak aitortu zuen orduan ez zegoela eskaintzarekin aurrera egingo zuten bermerik, eta joan den asteko Sabadell bankuaren batzarren ostean eskaintza atzera botatzeko atea zabalik utzi zuen.
Bere hitzaldian argi utzi zuena da ez zutela eskaintza hobetzeko asmorik, bi erakundeen kotizazioa ikusita merkatuak une hartan eskatzen bide zuen bezala, ezta erosketa onartzeko akziodunen ehunekoa jaistea ere, kapitalaren % 50ean baitago, BBVAk erakundearen kontrola bereganatzea bilatzen baitu.
Azkenik, BBVAk beste behin ere aurrera jarraitzea erabaki du, nahiz eta Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSBren salmentaren alde egin eta 2.500 milioiko ezohiko dibidendua banatu. Espainiako Gobernuak operazioa burutzeko baldintzak ezarri zituenean erabaki berdina hartu zuen BBVAk.
Pedro Sanchezen Gobernuak erabaki zuen bi bankuek, operazioarekin aurrera eginez gero, hiru urtez eutsi beharko diotela independentziari (bost izan daitezke), eta horrek zaildu egiten du operazioa, sinergiak lortzeko eta kostuak aurrezteko aukera atzeratzen duelako.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Greba Bilboko Udaltzaingoaren telefono bidezko arreta-zerbitzuan, Aste Nagusian zehar
ELAk salatu du Udalak eta Lanalden azpikontratak ez dutela negoziatu nahi zerbitzua osatzen duten bost profesionalen lan-baldintzak hobetzea.
Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.
EHNE sindikatuak salatu du Nafarroako Gobernuak urratu egin duela suteei aurre egiteko hitzartutako protokoloa
Nafarroako Gobernuak suteak saihesteko lehen sektoreko hainbat jarduerei ezarri dien murrizketa-sortak hautsak harrotu ditu. Hala, EHNE laborarien sindikatuak protesta egin du astearte honetan, salatzeko Barne Departamentuak urratu egin duela hitzartua zuten suteen kontrako protokoloa.
Trumpen muga-zergek 400 milioi inguruko eragina izango lukete Euskadin, eta 73 milioi ingurukoa, Nafarroan
Bi lurraldeek dituzten esportazio-kopuruak direla eta, merkataritza-gerrak hainbat ondorio utziko lituzke Hego Euskal Herrian. Sektore kaltetuenak automobilgintza, makina-erremintagintza, altzairugintza eta ardogintza dira.
Udan egiten dira dendetako lapurreten % 26, eta ardoa, hestekiak eta aurpegiko kremak lapurtzen dira gehien-gehien
Jan-edatekoak daude Nielsenek egindako Estatu mailako rankingaren buruan. Horien atzetik zaintza pertsonalerako produktuak daude.
Debekatu egin dituzte zenbait nekazaritzako lan Nafarroan, sua dela eta
Nafarroako lurralde osoan debekatuta egongo da lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako, basogintzako eta beste edozein motatako jarduerak egitea, baldin eta sua, makinak edo ekipoak erabiltzen badituzte eta horien funtzionamenduak baso-suteak eragin baditzake leherketen, txinparten edo deskarga elektrikoen bidez.
Etxebizitzen salerosketa-kopurua % 29 igo zen ekainean Euskadin
2.314 da eragiketen zenbatekoa. Interes-tasek behera egin dute, eta horrek finantzaketa merkatzea eragin du.
Euskadiko etxebizitza berrien prezioa, maximo historikoetan: 3.450 euro metro koadroko
Nafarroa aurretik (% 6,4) dago etxebizitza berrien prezioaren urtebeteko igoerari erreparatuta. Hiriburuei banan-banan begiratuta, batez besteko preziorik altuena Donostian dago, gero, Bilbon, eta azkenik, Gasteizen.
Iazko datuekin alderatuta, 3.074 langabe gutxiago zenbatu dira Euskadin uztailean, eta 78.743 kontratu sinatu dira
Ekainean baino 1.600 langabe gehiago daude, 104.991 guztira. Nafarroan duela urtebete baino 801 langabe gutxiago zenbatu dira, eta Espainiako Estatuan, oro har, 1.357 langabe gutxiago daude, eta 21.865.503 kotizatzailera iritsi dira. Kotizatzaile-kopuruaren gaineko datua maximo historikoa da.