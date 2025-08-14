Guardar
OPA

BBVA recurre ante el Supremo la condición del Gobierno español para aprobar la OPA a Banco Sabadell

El banco presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Ejecutivo central anunciara la condición de la operación, y que obliga a mantener ambos bancos separados por un periodo de tres años, extensible a cinco.

Sedes de BBVA y Sabadell. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Banco Sabadelli EEP onartzeko Gobernuaren baldintzaren aurkako errekurtsoa aurkeztu du BBVAk Gorenean
Agencias | EITB

BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición que impuso el Gobierno español para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que se produjo el pasado mes de junio y que obliga a mantener ambos bancos separados por un periodo de tres años, extensible a cinco.

En concreto, el banco presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Gobierno español anunciara la condición de la operación, según ha adelantando 'El Español'.

