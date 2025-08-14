BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición que impuso el Gobierno español para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que se produjo el pasado mes de junio y que obliga a mantener ambos bancos separados por un periodo de tres años, extensible a cinco.



En concreto, el banco presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Gobierno español anunciara la condición de la operación, según ha adelantando 'El Español'.