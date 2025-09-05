Vivienda
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denis Itxaso: "A partir de octubre estaríamos por encima del 50 % de la población vasca amparada por la zona tensionada de vivienda"

Entrevista en Radio Euskadi a Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
18:00 - 20:00
Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Foto extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: "Euskal biztanleriaren % 50aren gainetik egongo ginateke, tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean"
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero de Vivienda y y Agenda Urbana del Gobierno Vasco Denis Itxaso ha confirmado la inclusión de Bilbao como zona tensionada de vivienda, y la posible incorporación de Vitoria-Gasteiz a la lista. Junto con la inclusión de otros municipios, según el consejero se sobrepasaría el objetivo del Gobierno Vasco de amparar al 50 % de la población vasca por esta figura de protección.

Bilbao se declarará este jueves como zona tensionada
Economía Araba-Álava Bizkaia Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa EAJ-PNV Política Denis Itxaso Bilbao Vivienda

Más noticias sobre economía

Cargar más