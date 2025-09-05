Etxebizitza
Denis Itxaso: "Euskal biztanleriaren % 50a baino gehiago egongo litzateke tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean, urritik aurrera"

Entrevista en Radio Euskadi a Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako eta Hiri Agendako sailburua. Bideotik ateratako argazkia.

EITB

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako eta Hiri Agendako sailburua Denis Itxasok baieztatu du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartzearekin batera, sailburuaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren helburua gaindituko litzateke; alegia, EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.

