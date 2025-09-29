La plantilla de Maderas de Llodio denuncia la actitud pasiva de las instituciones ante el ERE

La plantilla de la empresa Maderas de Llodio sigue en huelga indefinida desde el 22 de septiembre. En un acto realizado hoy en la factoría, el comité de empresa ha culpado al Gobierno Vasco y a la Diputación de Álava de mirar "hacia otro lado", y ha pedido que hagan lo posible para parar el ERE de los trabajadores.

El comité ha recordado que la empresa no ha justificado las causas que motivan el ERE, que supone el despedido de 39 de sus 151 trabajadores.

Si este se lleva adelante, el 40 % de la producción se trasladará fuera de Llodio, según denuncia la plantilla. Por ello, dicen, el futuro de la empresa y de la comarca "estará en peligro".

Además, el comité de empresa ha señalado que el dinero público debería destinarse a defender el empleo y no a "facilitar despidos".

Este miércoles, 1 de octubre, los trabajadores se volverán a manifestar delante de las oficinas centrales de la multinacional Garnica, Logroño, para exigir que se busquen alternativas que garanticen el empleo.