Maderas de Llodioko langileek salatu dute erakundeek jarrera pasiboa dutela enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean
Enpresa-batzordeak adierazi duenez, ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramango lukete, eta horrek arriskuan jarriko luke eskualdearen etorkizuna ere.
Maderas de Llodio enpresako langileek greba mugagabean jarraitzen dute irailaren 22tik. Gaur, lantegian egindako ekitaldi batean, enpresa-batzordeak "beste alde batera" begiratzea egotzi die Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari, eta langileen enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) geldiaraztea eskatu dute.
Batzordeak gogorarazi du enpresak ez dituela justifikatu EEEa eragin duten arrazoiak; alegia, 151 langiletik 39 kaleratuko dituena.
Hori horrela, espedienteak ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramatea ekarriko luke, langileek salatu dutenez. Horregatik, enpresaren eta eskualdearen etorkizuna "arriskuan" egongo litzatekeela adierazi dute.
Gainera, enpresa-batzordeak adierazi du diru publikoa enplegua defendatzeko erabili beharko litzatekeela, eta ez "kaleratzeak errazteko".
Bien bitartean, asteazken honetan, urriaren 1ean, langileek manifestazioa egingo dute berriro Garnica multinazionalaren bulego nagusian, Logroñon. Horretan, enplegua bermatuko duten alternatibak eskatuko dituzte.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia jarri du martxan Tecnaliak Zamudion
Bost milioi euroko inbertsioa izan du eta aitzindaria izango da Europan, sentsore kuantiko horiek aurrerapen handiak ekarriko baitituzte industriarako material berriak sortzeko, mugikortasuna errazteko, eta, osasun arloan, minbiziak garaiz detektatzeko.
ELAk, LABek, Steilasek, ESKk, Etxaldek eta Hiruk Confebask demandatu egingo dute, gutxieneko soldata propioa negoziatu ezean
Kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", EAErako gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Hego Euskal Herriko biztanleen erdiak baino gehiago etxebizitza-eremu tentsionatuetan bizi dira
EAEn, Gasteiz gehituta, ehunekoa % 47,7koa da, eta Nafarroan, berriz, % 70ekoa.
Euskal psikologo klinikoek salatu dute Osakidetzak espezialistak ez diren psikologoak kontratatzeak legea urratzen duela
Diotenez, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina "ezin da edozein modutan egin".
Gasteiz etxebizitza-merkatuko tentsio handiko eremu izendatu dute
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du, hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, babespeko etxebizitzak eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairurako babestutako etxeak izango dira.
Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik
Azpiko inflazioari dagokion urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.
Manifestazio jendetsua Azkoitian, Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten egoera salatzeko
Juaristi makina-erremintaren sektoreari lotutako enpresa da. Hari lotuta sortu zen Aitek, eta bien artean 130 langileri ematen diete lana. Beharginek salatu dutenez, hilabeteak daramatzate aldi baterako lan-erregulazioan, dirua zor diete, eta azken hilabeteetan 50 lanpostu galdu dira.
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du
Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraikiz "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.
Aguraingo Haizea Wec Fundicion enpresako langileek greba mugagabea egingo dute
Hitzarmena berritzeko negoziazioak "blokeatuta" daudela salatu dute.