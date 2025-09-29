Greba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maderas de Llodioko langileek salatu dute erakundeek jarrera pasiboa dutela enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean

Enpresa-batzordeak adierazi duenez, ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramango lukete, eta horrek arriskuan jarriko luke eskualdearen etorkizuna ere.

maderas llodio
Laudioko zurak. Argazkia: EITB MEDIA.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maderas de Llodio enpresako langileek greba mugagabean jarraitzen dute irailaren 22tik. Gaur, lantegian egindako ekitaldi batean, enpresa-batzordeak "beste alde batera" begiratzea egotzi die Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari, eta langileen enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) geldiaraztea eskatu dute.

Batzordeak gogorarazi du enpresak ez dituela justifikatu EEEa eragin duten arrazoiak; alegia, 151 langiletik 39 kaleratuko dituena.

Hori horrela, espedienteak ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramatea ekarriko luke, langileek salatu dutenez. Horregatik, enpresaren eta eskualdearen etorkizuna "arriskuan" egongo litzatekeela adierazi dute.

Gainera, enpresa-batzordeak adierazi du diru publikoa enplegua defendatzeko erabili beharko litzatekeela, eta ez "kaleratzeak errazteko".

Bien bitartean, asteazken honetan, urriaren 1ean, langileek manifestazioa egingo dute berriro Garnica multinazionalaren bulego nagusian, Logroñon. Horretan, enplegua bermatuko duten alternatibak eskatuko dituzte.

Maderas de Llodio, greba mugagabean
Grebak Ekonomia Araba Industria Arabako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza Laudio EEE Enplegu Erregulazioko Espedienteak

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu