El comité de empresa de la planta de CAF ha arremetido contra el informe que la dirección envió el pasado 26 de septiembre al Centro Nacional del Mercado de Valores sobre su proyecto en Jerusalén, y ha denunciado que los tranvías que producen en la planta servirán para "afianzar la ocupación israelí", una "herramienta de colonización".

De este modo, ha convocado a los trabajadores a un paro el miércoles 1 de octubre, de 10:00 a 11:00 horas, con una concentración frente a las oficinas centrales de la empresa, en la localidad guipuzcoana de Beasain, para denunciar que la dirección hace oídos sordos a la petición de los trabajadores y para pedirle cuentas por "asumir la tesis del país ocupante".

De hecho, el comité de empresa "rehúye cualquier responsabilidad" y "obvia de manera totalmente interesada" su responsabilidad.

"La dirección de CAF ha perdido la oportunidad de dar un paso a un lado como los y las trabajadoras venimos reclamando una y otra vez desde el año 2018. En lugar de asumir responsabilidades e intentar buscar fórmulas para distanciar a la empresa de este proyecto y de Israel, asume la tesis del país ocupante y busca blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU", explica el comité de enpresa.